Com hat-trick de Kane, Bayern goleia o RB Leipzig pela estreia do Alemão
Atual campeão, o Bayern de Munique estreou no Campeonato Alemão nesta sexta-feira com uma goleada por 6 a 0 sobre o RB Leipzig, na Allianz Arena. Os Bávaros construíram o triunfo com gols de Olise (duas vezes), Luis Díaz e Harry Kane (três vezes).
Com o resultado, o Bayern conquistou seus primeiros três pontos da competição e pulou para a liderança. Do outro lado, o RB Leipzig amargou a derrota e ainda não somou pontos, aparecendo na lanterna da tabela.
O Bayern volta aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Wehen Wiesbaden, pela primeira fase da Copa da Alemanha. A bola rola a partir das 15h45 (de Brasília), no BRITA-Arena. O RB Leipzig, por sua vez, encara o Heidenheim, no dia 30 (sábado), às 10h30. O duelo, válido pela segunda rodada do Alemão, acontece na Red Bull Arena.
Veja como foi Bayern x RB Leipzig
Os mandantes abriram o placar aos 26 minutos da primeira etapa. Olise recebeu passe dentro da área e soltou uma bomba de pé direito, sem chances para o goleiro.
Pouco depois, aos 31, o Bayern ampliou com Luis Díaz. Após uma bela troca de passes na entrada da área, o colombiano acertou o ângulo e correu para o abraço.
Antes mesmo do intervalo, veio o terceiro. Aos 42, Gnabry conduziu pelo ataque e rolou para Olise, que bateu rasteiro e mandou para o fundo da rede.
Na segunda etapa, aos 19 minutos, Harry Kane deixou sua marca e transformou a vitória em goleada. O camisa 9 recebeu dentro da área, driblou o goleiro e finalizou com categoria.
E o artilheiro não parou por aí. Aos 29, ele encarou a marcação, puxou para a direita e chutou forte no cantinho.
Três minutos depois, aos 32, o Bayern deu números finais à partida com mais um gol de Harry Kane. Em rápido contra-ataque, o atacante recebeu em velocidade e concluiu com precisão, decretando a goleada bávara.