Com Fluminense e Atlético-MG, Conmebol define tabela detalhada das quartas da Sul-Americana

A Conmebol definiu nesta sexta-feira a tabela detalhada das quartas de final da Copa Sul-Americana. A fase conta com dois times brasileiros: Atlético-MG e Fluminense.

O Tricolor Carioca será o primeiro a entrar em campo e terá como adversário o Lanús, da Argentina. A equipe comandada por Renato Gaúcho jogará pela primeira vez no dia 16 de setembro (terça-feira), no estádio Ciudad de Lanús, às 21h30 (de Brasília). O jogo de volta está agendado para o dia 23 do mesmo mês, novamente às 21h30, no Maracanã.

Já o Galo enfrentará o Bolívar, da Bolívia, e, assim como o Fluminense, começará jogando fora de casa. O primeiro embate está marcado para o dia 17 de setembro (quarta-feira), às 19h, no estádio Hernando Siles, em La Paz. Uma semana depois, no dia 24, os times voltarão a se enfrentar no mesmo horário, mas desta vez na Arena MRV, em Belo Horizonte.

?? Confirmados os horários e as datas das Quartas de Final! ? CONMEBOL #Sudamericana | #GrandeConquista pic.twitter.com/TPz6IJBWhI ? CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) August 22, 2025

Independiente Del Valle, do Equador, e Once Caldas, da Colômbia, fazem o terceiro confronto das quartas de final, enquanto o Alianza Lima, do Peru, espera pelo seu adversário, que sairá do duelo entre Independiente, da Argentina, e Universidad de Chile. No entanto, o jogo de volta foi suspenso devido à uma confusão entre as torcidas, e o classificado ainda não foi definido.

O Fluminense eliminou o América de Cali, da Colômbia, nas oitavas de final da competição. A equipe carioca encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo F, com 13 pontos.

O Atlético-MG, por sua vez, terminou na segunda posição do Grupo H, com nove pontos, e teve que passar por Bucaramanga, da Colômbia, e Godoy Cruz, da Argentina, para chegar às quartas de final.