Topo

Esporte

Com duas incertezas, Santos avança em preparação para pegar o Bahia

22/08/2025 13h57

Nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, o Santos avançou em sua preparação para enfrentar o Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Apesar do anúncio oficial de Juan Pablo Vojvoda como novo treinador do Peixe, quem comandou as atividades Matheus Bachi, mantido na comissão após a saída de Cleber Xavier. O auxiliar seguirá à frente da equipe até a estreia do argentino.

Os jogadores do Alvinegro Praiano iniciaram o dia com o aquecimento no gramado e, depois, fizeram um trabalho técnico. Na sequência, Bachi comandou um treinamento tático.

O agora auxiliar técnico fixo do clube ainda tem duas incertezas para o embate: a presença do zagueiro João Basso e do volante Willian Arão, uma vez que ainda estão seguindo o cronograma de transição física.

Uma baixa certa é a de Neymar. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco, no último domingo, e terá de cumprir suspensão. A expectativa é que Rollheiser ocupe a vaga do atacante no time titular.

O Alvinegro Praiano tenta recolher os cacos após a dura goleada sofrida. O Peixe ocupa o 15º lugar da tabela de classificação, com 21 pontos, e está ameaçado pela zona de rebaixamento.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Palmeiras beira R$ 45 mi em premiação e bate meta com ida às 4ªs da Liberta

Desfalcado, Corinthians trabalha bolas paradas em penúltimo treino antes de encarar o Vasco

Sem Sosa, Palmeiras se reapresenta após classificação e inicia preparação para pegar o Sport

São Paulo faz penúltimo treino para enfrentar o Atlético-MG

Carlos Miguel exalta Palmeiras e põe Corinthians no passado: 'Agora é o futuro que quero ter'

Trump anuncia Washington como sede do sorteio da Copa do Mundo

Na madruga! Saiba como assistir o UFC Xangai, liderado por Johnny Walker

Alcaraz lidera ranking dos 10 tenistas mais bem pagos de 2025; veja lista

Vasco se reapresenta e inicia preparação para pegar o Corinthians

Com duas incertezas, Santos avança em preparação para pegar o Bahia

Carlos Miguel afasta polêmica por zoeira ao Palmeiras e explica retorno ao Brasil: "Recomeço gigantesco"