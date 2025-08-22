Com duas incertezas, Santos avança em preparação para pegar o Bahia

Nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, o Santos avançou em sua preparação para enfrentar o Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Apesar do anúncio oficial de Juan Pablo Vojvoda como novo treinador do Peixe, quem comandou as atividades Matheus Bachi, mantido na comissão após a saída de Cleber Xavier. O auxiliar seguirá à frente da equipe até a estreia do argentino.

Os jogadores do Alvinegro Praiano iniciaram o dia com o aquecimento no gramado e, depois, fizeram um trabalho técnico. Na sequência, Bachi comandou um treinamento tático.

O agora auxiliar técnico fixo do clube ainda tem duas incertezas para o embate: a presença do zagueiro João Basso e do volante Willian Arão, uma vez que ainda estão seguindo o cronograma de transição física.

Uma baixa certa é a de Neymar. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco, no último domingo, e terá de cumprir suspensão. A expectativa é que Rollheiser ocupe a vaga do atacante no time titular.

O Alvinegro Praiano tenta recolher os cacos após a dura goleada sofrida. O Peixe ocupa o 15º lugar da tabela de classificação, com 21 pontos, e está ameaçado pela zona de rebaixamento.