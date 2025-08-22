Topo

Circuito de Corridas Caixa 2025 dá a largada neste domingo

22/08/2025 10h14

A temporada 2025 do Circuito de Corridas Caixa/Brazil Run Series começa neste domingo, em Cuiabá (MT). A mais tradicional série de corridas de rua do Brasil dá a largada para a primeira de 14 etapas com percursos de 10km, 5km e caminhada de 5km, reunindo corredores de elite, atletas e paratletas amadores em todas as regiões do País.

A largada para os percursos de 5km e 10km será no Parque Novo Mato Grosso (Rod. Emanuel Pinheiro), a partir das 6h20. Toda a estrutura está sendo montada para receber os atletas, desde aqueles que lutarão pela vitória metro a metro, assim como aqueles que entram na prova em busca de saúde e qualidade de vida por meio da atividade física.

"É com grande alegria que damos a largada para a temporada 2025 do Circuito CAIXA, um evento tão tradicional quanto fundamental para a promoção da corrida de rua no Brasil. E faz isso em duas frentes, valorizando tanto os atletas de elite quanto os amadores. Estamos preparando um evento em grande estilo em Cuiabá e ansiosos para receber todos os corredores. Tenham certeza de que será uma grande festa do esporte", comenta Hélio Takai, diretor da HT Sports.

História e tradição

Criado em 2004, recebeu mais de 336 mil pessoas em 154 provas pelo Brasil até 2024, considerando interrupção entre 2019 e 2023 em função da pandemia. Em 2024, no retorno às atividades, foram 11 etapas em diferentes cidades espalhadas pelo País. "Agora, o evento chega com quase 30% de crescimento, o que reafirma sua força como ferramenta de inclusão por meio de atividade física. É uma honra ver como a CAIXA apoia o Esporte Brasileiro. Da base ao topo", completa Hélio Takai, confirmando que as demais sete etapas serão anunciadas em breve.

CIRCUITO DA TEMPORADA 2025

24 de agosto - Cuiabá (MT)

07 de setembro - Maceió (AL)

21 de setembro - João Pessoa (PB)

28 de setembro - Rio de Janeiro (RJ)

05 de outubro - Aracaju (SE)

12 de outubro - São Luís (MA)

19 de outubro - Natal (RN).

Últimas vagas disponíveis na retirada dos kits

A retirada de kits começa nesta sexta-feira (22), entre 10h e 20h, na loja Centauro Pantanal Shopping (Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3300 - Bosque da Saúde). A entrega prossegue no sábado (23), no mesmo local, com início a partir das 10h e encerramento às 18h. "A boa notícia para quem deixou para a última hora e perdeu o prazo de inscrição pelo site do evento, é que ainda temos algumas vagas, que estarão disponíveis diretamente na entrega de kits", conta Takai.

A organização do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series oferece duas opções de kit aos atletas amadores. O kit CAIXA conta com número de peito de uso obrigatório e intransferível, chip de cronometragem, camiseta, sacola e medalha de participação (pós-prova). O kit Popular é composto por número de peito de uso obrigatório e intransferível, chip de cronometragem e medalha de participação (pós-prova).

circuito

Luiz Doro (@dorofoto) / HT Sports

Pegada do Bem

Além do incentivo à corrida, uma das marcas registradas do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series é o Pegada do Bem, uma ação social criada há 11 anos pela HT Sports com o objetivo de arrecadar tênis de corrida doados pelos participantes em todos os eventos. Para a etapa de Cuiabá, os atletas têm um incentivo a mais. Quem doar um par de tênis em bom estado durante a entrega de kits ou na arena do evento, ganha uma pochete de corrida exclusiva da CAIXA. Mas é preciso ser rápido, porque os brindes são limitados, informa a organização.

