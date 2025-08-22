Chegada de Mailton amplia leque de opções de Crespo e acirra disputa por posição no São Paulo
O São Paulo acertou a contratação do lateral direito Mailton, que pertence ao Metalist, da Ucrânia, e estava emprestado à Chapecoense desde o começo do ano passado. O jogador chega para ampliar as opções do técnico Hernán Crespo para o setor.
Atualmente, o comandante argentino conta com apenas dois laterais direitos no elenco: o português Cédric Soares, dono da posição, e o jovem Maik, de apenas 20 anos, revelado pelas categorias de base do Tricolor. No último mês de julho, o São Paulo acertou a saída de Igor Vinicius para o Santos.
Titular absoluto da Chapecoense na temporada, Mailton tem sete gols e oito assistências, em 30 jogos disputados. Além disso, o jogador é o defensor com mais participações diretas na Série B do Campeonato Brasileiro. Foram seis bolas na rede e cinco passes para gol, em 20 rodadas.
Mailton está acostumado a jogar como um ala pelo lado direito em uma escalação com três zagueiros, esquema utilizado tanto por Gilmar Dal Pozzo, treinador da Chapecoense, quanto por Hernán Crespo no São Paulo.
O lateral desembarcou na capital paulista nesta quinta-feira, para realizar exames médicos antes de assinar com o Tricolor até o final de 2027.
"É inexplicável, a ficha ainda não caiu. A partir do momento em que eu fizer os exames e assinar o contrato, vai cair um pouco da ficha. Mas não tem como descrever ainda. Estou muito feliz e empolgado, e se Deus quiser, vai dar tudo certo", disse Mailton.
O reforço chega para disputar uma vaga no time titular com Cédric Soares. O português cresceu de produção com a chegada de Hernán Crespo e atuando de ala no esquema com três zagueiros. Ainda sob o comando de Luis Zubeldía, o jogador ficou no banco de reservas em alguns momentos da temporada e Nahuel Ferraresi foi improvisado na lateral direita.
Calendário do São Paulo
O São Paulo volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético-MG, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Invicto há sete rodadas, o Tricolor ocupa a 7ª posição, com 29 pontos conquistados.
Por outro lado, o Galo, que tem apenas uma vitória nos últimos seis jogos, é o 11º colocado, com 24 pontos.