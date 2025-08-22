Charles e ataque da base: Como Corinthians deve enfrentar o Vasco

Mesmo com a volta de Romero de suspensão, o Corinthians deve ter a dupla de ataque formada por jovens da base contra o Vasco, disse Livia Camillo, na Live do Clube.

Gui Negão, que marcou na derrota para o Bahia, e Kayke - que também foi titular contra os baianos - devem ganhar nova oportunidade entre os onze iniciais. Enquanto isso, Memphis voltou a fazer atividades com bola, e deve retornar em duas semanas.

O Corinthians visita o Vasco no próximo domingo (24), às 16h (de Brasília), em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão.

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu; Charles, Raniele, Maycon (Breno Bidon) e Garro; Kayke e Gui Negão. O Romero deve ficar no banco, apesar de voltar de suspensão.

O Memphis treinou com bola, mas não iniciou a transição. Foi um treino para a recuperação da lesão muscular que ele teve na coxa. Fez uma atividade com bola, mas não foi a transição para o treino normal. A expectativa é que ele esteja recuperado em duas semanas.

Livia Camillo

