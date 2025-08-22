Charles Do Bronx elege Tsarukyan como favorito ao posto de desafiante ao cinturão de Topuria

Topo

Invicto no MMA profissional e já tendo conquistado dois cinturões em categorias de peso diferentes, Ilia Topuria surge possivelmente como a principal estrela do atual plantel do UFC. E, como não poderia deixar de ser, o apelo para tentar desafiar e eventualmente destronar o campeão peso-leve (70 kg) é grande, com fortes concorrentes na briga pelo posto de desafiante ao título. E em um cenário com nomes como Justin Gaethje e Paddy Pimblett no páreo, Charles 'Do Bronx', último adversário de 'El Matador', elegeu Arman Tsarukyan como o favorito ao posto de 'próximo da fila'.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Do Bronx deixou de lado fatores como apelo comercial e eventuais maiores ou menores desafios para o atual campeão Topuria. Em seu entendimento, o que deveria pesar mais para decidir o desafiante ao cinturão seria o mérito esportivo. Sendo assim, segundo o ex-campeão, o wrestler armênio - que vem de quatro vitórias consecutivas - deveria receber o almejado 'title shot' na próxima rodada.

"Não falo nem de dificuldade (para o Topuria) ou que seja interessante (para o público). Eu acho que o cara que merece isso (title shot) é o Arman (Tsarukyan), que é o número 1 do ranking. O Arman merece essa luta. Ele está esperando ali. Ia lutar pelo título, teve a lesão e saiu. Então acho que é o Arman", opinou Charles, que foi inclusive superado por Tsarukyan em decisão apertada no UFC 300, em abril de 2024.

Quem será o próximo da fila?

No momento, o nome desses três candidatos despontam com força para se credenciarem como próximos da fila pelo cinturão até 70 kg. Do ponto de vista esportivo, Tsarukyan pode levar a vantagem, visto que é o mais bem ranqueado entre as opções possíveis. Por outro lado, Pimblett tem a seu favor uma rivalidade já construída com Topuria e o apelo comercial acima da média. Por fim, o veterano Gaethje representa o público norte-americano, principal mercado consumidor do UFC. Agora resta saber por qual caminho a companhia irá seguir.

