Chapecoense goleia o Athletic e se aproxima da liderança da Série B

Nesta sexta-feira, a Chapecoense goleou o Athletic por 4 a 0, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Joaquim Portugal. Giovanni Augusto, Victor Caetano, Gabriel Inocêncio e Perotti marcaram os gols que garantiram a vitória aos visitantes.

Com o resultado, a Chapecoense permanece na terceira posição, com 40 pontos e se aproxima do líder Coritiba, que tem 42. Já o Athletic chega ao sexto jogo sem vencer e ocupa a 15ª colocação no campeonato nacional.

Ambas as equipes voltam a campo pela 24ª rodada da Série B. A Chapecoense recebe o Vila Nova na segunda-feira (01/09), na Arena Condá, às 19h (de Brasília). Enquanto o Athletic visita o Volta Redonda, no dia anterior, às 18h30, no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira.

A Chapecoense vence o Athletic fora de casa pelo placar de 4 a 0. Com o resultado, o Verdão chega a 40 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Giovanni Augusto, Victor Caetano, Gabriel Inocêncio e Perotti.

O jogo

O Athletic chegou a balançar as redes aos 36 minutos do primeiro tempo, mas o gol foi anulado. Após lançamento pelo lado direito do ataque, Welinton Torrão recebeu em profundidade e cruzou rasteiro para Max concluir, porém a posição de impedimento foi marcada em campo e confirmada pelo VAR.

No início da etapa complementar, aos sete minutos, a Chapecoense abriu o placar. Giovanni Augusto cobrou falta na entrada da área e acertou o ângulo direito do goleiro Adriel, anotando um golaço.

Seis minutos depois, aos 13, os visitantes ampliaram o marcador. Autor do primeiro gol, Giovanni cobrou escanteio pelo lado direito e o zagueiro Victor Caetano subiu mais alto que a defesa adversária para marcar de cabeça.

O terceiro tento da partida saiu aos 22 minutos do segundo tempo, com Gabriel Inocêncio. O lateral direito recebeu passe de Neto Pessoa e finalizou na saída do goleiro para aumentar ainda mais a vantagem da Chape.

Aos 34 minutos, Perotti anotou o quarto. O atacante recebeu cruzamento de Gabriel Inocêncio e se atirou na bola para finalizar de cabeça e encerrar a goleada.