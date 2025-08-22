Chapecoense aumenta sequência invicta, goleia Athletic e se firma ainda mais no G-4 da Série B
A Chapecoense acordou na segunda etapa e chegou a nove jogos sem saber o que é perder na Série B do Campeonato Brasileiro. Abrindo a 23ª rodada, o time de Chapecó (SC) chegou à segunda vitória seguida, ao golear por 4 a 0 o Athletic, nesta sexta-feira, na Arena Sicredi, em São João del Rei, e se firmou ainda mais no grupo de acesso. Giovanni Augusto e Gabriel Inocêncio, substituto de Mailton negociado com o São Paulo, foram os destaques com um gol e uma assistência cada.
Com o resultado, a Chapecoense chegou a 40 pontos, garantindo o terceiro lugar na tabela e abrindo momentaneamente seis pontos para o quinto colocado, o Remo. Já o Athletic chegou a seis jogos sem vencer, ocupando a 15ª colocação, com 25 pontos, a três do Volta Redonda, que abre a zona de descenso.
O duelo começou movimentado, com as duas equipes com posturas ofensivas e buscando o gol. Quem deu as caras primeiro foi o Athletic, em cabeçada de Douglas Pelé, próximo ao gol. Na resposta da Chapecoense, Marcinho perdeu uma grande chance, também de cabeça, após cruzamento de Gabriel Inocêncio.
Com o passar do tempo, o time da casa passou a controlar a posse de bola e até chegou a balançar as redes com Max, mas o tento foi anulado por impedimento. Na reta final, os visitantes equilibraram a partida e tiveram boas chances com Neto Pessoa e duas vezes com Marcinho, obrigando defesas de Adriel.
A Chapecoense voltou mais eficiente do intervalo e abriu dois gols de vantagem com menos de 15 minutos. Em bela cobrança de falta, Giovanni Augusto colocou a bola no ângulo para abrir o placar, aos sete. Logo na sequência, o meia cobrou escanteio na cabeça de Victor Caetano, ampliando o marcador, aos 12. O Athletic sentiu o golpe e se atirava ao ataque de forma desorganizada, deixando espaço na defesa.
Mantendo o embalo, o time catarinense marcou o terceiro, aos 23. Em contra-ataque, Neto Pessoa serviu Gabriel Inocêncio, que assumiu a vaga de Mailton, e só completou para as redes. Sem desacelerar, a Chapecoense seguiu se impondo em campo. Aproveitando a fragilidade do rival, transformou a vitória em goleada aos 34, quando Gabriel Inocêncio cruzou para Perotti, no primeiro toque na bola, cabecear para as redes e sacramentar uma grande vitória fora de casa.
O Athletic volta a campo dia 31, diante do Volta Redonda, às 18h30, no Estádio Raulino de Oliveira. Já a Chapecoense atua dia 1º, contra o Vila Nova, na Arena Condá.
FICHA TÉCNICA
ATHLETIC 0 X 4 CHAPECOENSE
ATHLETIC - Adriel; Douglas Pelé, Sidimar (Ezequiel), Jhonatan e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro (David Braga), Sandry e Geraldes (Neto Costa); Welinton Torrão, Ronaldo Tavares (Yuri) e Max (Alessio da Cruz). Técnico: Rui Duarte.
CHAPECOENSE - Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma e João Paulo; Gabriel Inocêncio (Everton), Bruno Matias, Rafael Carvalheira (Ítalo), Giovanni Augusto (Rubens) e Walter Clar; Marcinho (Pedro Martins) e Neto Pessoa (Perotti). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
GOLS - Giovanni Augusto, aos sete, Victor Caetano 12, Gabriel Inocêncio, aos 23, Perotti, aos 34 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Sidimar e Sandry (Athletic); Giovanni Augusto (Chapecoense).
ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).
RENDA - R$ 81.585,00.
PÚBLICO - 2.846 torcedores.
LOCAL - Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).