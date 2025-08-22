Topo

Carlos Miguel se explica por música e avisa: 'Não preciso de muitos jogos'

Carlos Miguel é apresentado pelo Palmeiras Imagem: Reprodução/YouTube/Palmeiras
Do UOL, em São Paulo

22/08/2025 13h23

O goleiro Carlos Miguel foi apresentado hoje pelo Palmeiras, esclareceu o polêmico vídeo onde aparece cantando uma música provocativa ao Alviverde e avisou que não precisa de muitos jogos para mostrar seu potencial.

A torcida do Palmeiras, quando teve toda a repercussão que eu estava vindo para o Palmeiras, pelo contrário, eles ficaram muito felizes ao contrário dos adversários, que divulgaram um vídeo que eu era muito imaturo, muito novo, fiz uma bobeira, uma zoação, coisa de moleque criança, jogador que vem da base, normal. E para mim o passado já foi, só tenho que agra... Mas é um fim, agora é um futuro muito grande que eu quero ter aqui pela frente. Agradecer o que vem pela frente e o que o Palmeiras me proporciona. Carlos Miguel

O goleiro se mostrou tranquilo com a concorrência de Weverton e Marcelo Lomba. Ontem, o técnico Abel Ferreira afirmou que o ex-Corinthians e Nottingham Forest chega para ser a terceira opção na meta alviverde.

Weverton é titular da equipe, o Abel já deixou isso muito claro. A gente chega sempre [para ficar] à disposição. Para mim, é tranquilo, disputa sadia. [...] u tenho 28, 30 jogos no profissional e já mostrei pra que vim e pra onde eu tô. Como eu cheguei no Palmeiras, não foi à toa. Não preciso de muitos jogos pra mostrar, todo mundo aqui já sabe da minha qualidade, do que eu sou capaz de fazer. Não tenho medo de fazer e também não tenho medo de falar. E pra mim é muita alegria, muito feliz de estar aqui, e é só um recomeço pra mim gigantesco

O que mais Carlos Miguel falou

Trabalhar ao lado de grandes goleiros ao longo da carreira: "Todos com quem eu trabalhei são grandes goleiros. Pra mim, a alegria é gigantesca, e o aprendizado é muito mais importante. Se eu for esperto e captar cada detalhe do que eles fazem, para mim vai ser muito incrível. Pra mim é muito tranquilo".

Volta ao futebol brasileiro: "Tive outras oportunidades de clube de lá [da Inglaterra] e decidi voltar porque é decisão minha. Senti no coração a hora de voltar. Não sei se voltarei para a Inglaterra um dia. Ninguém nunca sabe o futuro. Quando me perguntaram se eu tinha interesse [de vir para o Palmeiras], eu falei que tinha, com certeza, independente da história que eu tenha em outro clube ou não. Eu sou um jogador profissional. Sou um atleta de alto nível. Eu tenho que ter toda a responsabilidade e profissionalismo em primeiro lugar".

Confortável em qualquer modelo de jogo: "Consegui trabalhar e melhorar muito o conceito dos pés. E fui pra Europa também, trabalhei várias outras coisas também, não só [jogar com] os pés. Também, que é uma coisa que a gente só atualiza, se tu já aprendeu e sabe que pode fazer, é coragem. Não pode ter medo, não tem problema nenhum se tiver que sair jogando. Se tiver que sair jogando de qualquer forma eu vou fazer. Sem problema, bem tranquilo".

