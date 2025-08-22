Carlos Miguel afasta polêmica por zoeira ao Palmeiras e explica retorno ao Brasil: "Recomeço gigantesco"

O goleiro Carlos Miguel foi apresentado como o décimo reforço do Palmeiras para esta temporada. Nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, o atleta de 26 anos, de 2.05m, afastou polêmicas de zoeira a seu atual clube, quando ainda estava no Corinthians. Ele, ainda, explicou sua decisão de retorno do Brasil e a escolha pelo Verdão.

"Quando teve toda a repercussão que estava para vir ao Palmeiras, a torcida ficou muito feliz, ao contrário dos adversários, que divulgaram um vídeo meu (zoando o Palmeiras). Era um vídeo que eu era muito imaturo, muito novo, fiz uma bobeira, uma zoeira, coisa de moleque criança, jogador que vem da base, normal. Agora é um futuro muito grande que eu quero ter pela frente e para mim, o passado já foi. Só tenho que agradecer o que vem pela frente e o que o Palmeiras me proporciona", explicou o goleiro, que assinou com o Verdão até julho de 203o.

Enquanto seu nome estava sendo especulado no clube, torcedores rivais recuperaram um vídeo de Carlos Miguel zoando o Palmeiras sobre a questão do Mundial. No vídeo de anúncio de sua chegada, o clube aproveitou o tema e fez o vídeo baseado no torneio vencido pelo Verdão em 1951.

Atualmente, ele chega para disputar posição com Weverton, atual titular do técnico Abel Ferreira. Ele exaltou o trabalho do camisa 21, que foi eleito o melhor da partida da última quinta-feira, no empate sem gols com o Universitario-PER, pela Libertadores.

"O Weverton todo mundo já sabe da história, da carreira, que ele é a pessoa que ele é. Ser humano incrível. Fui muito bem recebido por ele. A questão de goleiro é totalmente diferente de um jogador de linha normal, que tem muito mais oportunidade de jogos. O goleiro tem que estar sempre preparado", disse.

"Se eu não me engano, eu tenho 28, 30 jogos no profissional e já mostrei para que vim pra onde eu estou. Como eu cheguei no Palmeiras, não foi à toa. Não precisa de muitos jogos para mostrar, todo mundo aqui já sabe da minha qualidade do que eu sou capaz de fazer. Não tenho medo de fazer e também não tenho medo de falar. E para mim é muita alegria, muito feliz de estar aqui e é só um reconhecimento pra mim gigantesco".

Retorno "por instinto"

O goleiro deixou o Brasil em 2024 rumo ao Nottigham Forest pouco depois de assumir a titularidade no Corinthians após a saída de Cássio. Contudo, na Inglaterra, Carlos Miguel teve pouco espaço e atuou em apenas dois compromissos. Ele explicou as dificuldades que teve na Europa, com o aprendizado de uma nova língua e disse que a decisão de retorno foi "por instinto".

"Não é me consolidar. Eu poderia ter ficado lá, o clube não queria me mandar embora, como muitos falaram, até foi difícil a liberação para vir para cá. Não foi por acaso que decidi voltar. Eu sinto as coisas e quando sinto que não me encaixei e não sei se estava 100% lá, por não ter aprendido inglês muito rápido. Demorei cinco ou seis meses para aprender o inglês, mas consegui me comunicar, aprendi coisas muito rápido. Sou um cara que me adapto muito rápido. A decisão de voltar foi instinto mesmo, quando bate na sua cabeça: 'vai jogar no Palmeiras, vai ser feliz lá, um dia pode voltar à Europa'. Sou capaz disso, já mostrei para todo mundo e não tenho medo de falar", finalizou.