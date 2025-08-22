Campanha do Corinthians no Brasileirão é pior que a do ano do rebaixamento

O Corinthians ainda não conseguiu embalar no Campeonato Brasileiro de 2025. O time tem oscilado sob o comando de Dorival Júnior e voltou a temer o Z4.

O Timão, no momento, ocupa o 14º lugar da tabela de classificação, com 22 pontos conquistados em 20 rodadas. A distância para a zona de rebaixamento é de apenas três pontos, e o aproveitamento, no geral, é de 36%.

A campanha até aqui, portanto, é pior do que 2007, ano em que o Corinthians foi rebaixado à Segunda Divisão. Naquela ocasião, após 20 rodadas disputadas, a equipe estava na 13ª posição, com 27 pontos e quatro de vantagem para a zona da degola. O aproveitamento naquela altura era de 45%.

Mais um dia de trabalho no CT Dr. Joaquim Grava! ?? O Corinthians continua com foco total para a próxima partida no Brasileirão! ??? Assista ao vídeo completo na Corinthians TV ?? https://t.co/pjoi5nDPvA#VaiCorinthians pic.twitter.com/SSF0VzCdVE ? Corinthians (@Corinthians) August 21, 2025

Em contrapartida, o desempenho deste ano é ligeiramente superior ao do último ano, em que o Timão conseguiu escalar da queda na reta final e, com uma arrancada surpreendente, descolou até uma vaga na Libertadores.

Em 2024, com 20 rodadas, o time alvinegro ocupava o 16º posto, mas somava somente 19 pontos e estava a um de entrar no Z4.

O Corinthians, atualmente, vive uma sequência péssima no Brasileirão. A equipe não ganha há seis partidas e, nas últimas 11 rodadas disputadas, venceu apenas uma vez.

O próximo compromisso do Timão é contra o Vasco, em confronto direto contra o Z4. O duelo está agendado para domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.