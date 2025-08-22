Briga pelo acesso abre a disputa da 23ª rodada da Série B

A 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá seu pontapé inicial na noite desta sexta-feira, quando dois jogos agitam a briga pelo acesso. Em casa, o Criciúma tem um duelo direto contra o Novorizontino, enquanto a Chapecoense encara o apertado Athletic-MG.

Os jogos do dia se iniciam a partir das 19h, quando a embalada Chapecoense visita o pressionado Athletic-MG, na Arena Sicredi. Com 37 pontos, o time catarinense assumiu a terceira colocação, mas tem apenas três de vantagem para o Remo, primeiro time fora do G-4.

Do outro lado, com 25, o time da casa ocupa a 15ª posição da tabela e tem os mesmos três de vantagem para o Volta Redonda, primeiro time na zona de rebaixamento.

Mais tarde, às 21h35, é a vez de um duelo direto pela quarta colocação. Com 33 pontos, o Criciúma recebe o quarto colocado Novorizontino, que tem 37, na Heriberto Hülse. Com o mesmo número de vitórias para cada lado (9), quem vencer inicia a rodada no G4.

A 23ª rodada da Série B segue no sábado, com mais três jogos. A partir das 16h, o líder Coritiba recebe o Remo, postulante a G-4, no Couto Pereira. Mais tarde, às 18h, é a vez de Goiás e América-MG medirem forças no Hailé Pinheiro, antes de CRB e Athletico-PR, no Rei Pelé.

No dia seguinte, a rodada segue com Paysandu e Operário, às 16h, na Curuzu, Ferroviária e Volta Redonda, às 18h30, na Arena Fonte Luminosa, e Cuiabá e Atlético-GO, a partir das 20h30, na Arena Pantanal.

A emoção se encerra na segunda-feira, com mais dois jogos. Às 19h, Botafogo-SP e Vila Nova se enfrentam na Arena NicNet. Pouco mais tarde, às 21h30, Avaí e Amazonas fecham a rodada na Ressacada.