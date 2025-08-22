Brasileiro relata caos em estádio argentino: 'Cheguei e vi que daria merda'

O influenciador e tipster João Henrique, conhecido como "BruxoTips", detalhou ao UOL o drama vivido em Avellaneda, na Argentina, durante Independiente x Universidad de Chile — o jogo foi cancelado por cenas lamentáveis nas arquibancadas, que culminou com 90 detidos e mais de dez feridos. O brasileiro e membros de sua equipe estavam no local, mas em um setor destinado aos mandantes e que não foi alvo de confusão.

Início estranho, meio caótico e fim tenso

Posicionamento das torcidas. "O negócio já começou errado: nunca vi a torcida visitante ficar em cima da local, ainda mais a organizada. Quando cheguei, vi que daria merda."

Início da confusão. "A torcida da La U [Universidad de Chile] começou a tacar coisas lá de cima na direção dos argentinos. Foram eles que começaram tudo. Ai, pediram pra torcida da La U se retirar, mas alguns continuaram por lá."

Cenas lamentáveis. "Não havia nenhum policiamento ou segurança nas arquibancadas. Nada. Aí, a torcida do Independiente se juntou e invadiu o local dos visitantes — era só pular um portãozinho. Foi aí que a bagunça começou."

Incerteza sobre reinício. "A gente esperou muito tempo para acalmar tudo e a gente sair em segurança. Esperamos recomeçar o jogo, mas não recomeçava nunca e ninguém dava resposta no estádio — só falavam no começo que o jogo atrasaria 20 minutos para voltar, mas passou quase uma hora e ninguém falou nada. Foi uma desorganização do caramba."

Saída tensa do estádio. "Andamos por uma rua e começamos a ouvir tiros. Foi uma correria. Retornamos e voltamos com todo mundo se empurrando. Ainda bem que não caí, porque seria pisoteado. Corremos por outra rua. Depois de caminhar uns 20 minutos, pegamos um táxi. A gente vem para cá para ver jogo e criar conteúdo, mas acaba passando por isso por falta de organização da Conmebol, da polícia argentina e também dos torcedores."

Como foi a barbárie

A confusão começou no final do primeiro tempo. Imagens mostraram torcedores dos dois times atirando pedras e outros objetos em direção aos rivais. Chilenos chegaram a colocar fogo nas arquibancadas do estádio Libertadores de América e uma bomba foi lançada na direção dos argentinos.

O sistema de som do estádio pediu a saída dos chilenos das arquibancadas para que o jogo recomeçasse — eles não obedeceram. Os times voltaram a campo e o jogo foi reiniciado mesmo assim, mas acabou paralisado dois minutos depois.

Torcedores da Universidad de Chile foram retirados das arquibancadas por uma equipe de seguranças. Alguns, no entanto, se recusaram e ficaram no local. Segundo o canal TyC Sports, a Conmebol proibiu a presença de policiais no setor destinado aos chilenos, deixando apenas uma equipe de segurança particular.

Argentinos invadiram o setor e atacaram os chilenos. As imagens divulgadas pelos veículos Olé e TyC Sports, da Argentina, mostram ataques com pedaços de madeira. Em um vídeo, um torcedor aparece pendurado na grade da arquibancada e, depois, caindo.

Torcedores durante briga na arquibancada em Independiente x Universidad de Chile, pela Sul-Americana Imagem: Alejandro PAGNI / AFP

A TyC Sports informou que alguns chilenos foram esfaqueados e levados a hospitais próximos. Eles ficaram gravemente feridos, segundo o jornal.

Imagens de fora do estádio mostram alguns torcedores saindo ensanguentados. Dentro dele, outros ficaram apenas de cueca após terem as roupas tiradas pela torcida rival e alguns aparecem completamente nus.

A Conmebol seguirá o protocolo para casos como esse e abrirá um procedimento disciplinar. O mesmo aconteceu quando torcedores do Colo-Colo entraram em conflito e o jogo contra o Fortaleza, em Santiago, pela Libertadores deste ano, foi interrompido.

Cerca de 90 torcedores da equipe chilena foram detidos pelas autoridades, e dez estão feridos — dois deles, gravemente.

Sanções pela confusão

A segurança dentro do estádio é responsabilidade exclusiva do time da casa, de acordo com o regulamento da Conmebol. "Todas as questões vinculadas à segurança da partida serão de responsabilidade exclusiva do clube que atue como local", determina o documento, considerando os mandantes como organizadores do evento.

No caso de ontem, o Independiente é quem pode arcar com as principais consequências. De acordo com o Código Disciplinar, cabe aos mandantes: cumprir e aplicar as normas de segurança existentes; tomar todas as medidas exigidas pelas circunstâncias do estádio e seu entorno antes, durante e após a partida; e garantir a ordem nos estádios e seus arredores, bem como a correta organização das partidas.

Ambos os clubes, no entanto, podem ser penalizados por mau comportamento de seus torcedores pela briga. Nesse caso, os times podem responder por "agressão coletiva, desavenças ou tumulto" ou mais infrações cometidas por seus uniformizados.

As sanções vão de multas e fechamento do estádio a exclusão e mais medidas severas. Cabem aos órgãos judiciais da Conmebol avaliar o caso e impor ou não as punições, que podem ser cumulativas para uma mesma infração.