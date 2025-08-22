Brasil atropela Grécia mesmo oscilando na estreia do Mundial de vôlei

Topo

Esporte

Gabi Guimarães comemora ponto do Brasil sobre a Grécia, na estreia do Mundial feminino de vôlei - Divulgação/Volleyball World
Gabi Guimarães comemora ponto do Brasil sobre a Grécia, na estreia do Mundial feminino de vôlei Imagem: Divulgação/Volleyball World
Do UOL, em São Paulo

22/08/2025 10h45

A seleção feminina de vôlei venceu a Grécia por 3 sets a 0, hoje, na estreia do Mundial, disputado na Tailândia As brasileiras confirmaram o favoritismo levaram por 25/18, 25/16 e 25/16. A seleção é a segunda colocada no ranking mundial, enquanto a Grécia aparece em 31º.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães assume a liderança Grupo C. A seleção francesa, que estreou com vitória sobre Porto Rico por 3 sets a 1, larga em segundo.

ki - Divulgação/Volleyball World - Divulgação/Volleyball World
Kisy comemora ponto do Brasil sobre a Grécia, na estreia do Mundial feminino de vôlei
Imagem: Divulgação/Volleyball World

A grega Anthouli foi a maior pontuadora do jogo, com 18. Já a melhor brasileira foi a capitã Gabi, com 17.

A seleção volta à quadra no domingo para encarar a França, pela segunda rodada. No último duelo entre as equipes, válido pela terceira semana da Liga das Nações deste ano, o Brasil venceu as francesas por 3 sets a 2, de virada.

O Brasil busca o título inédito do Mundial feminino. A seleção possui quatro medalhas da competição, mas nenhuma de ouro. São quatro pratas e um bronze. O vice mais recente foi na última edição, em 2022, quando foi derrotada pela bicampeã Sérvia. A seleção vem do prata da Liga das Nações para a Itália.

gabi - Divulgação/Volleyball World - Divulgação/Volleyball World
Torcedoras tailandesas fãs da seleção brasileira feminina de vôlei e de Gabi Guimarães
Imagem: Divulgação/Volleyball World

Curiosidade: Brasil jogando em casa a 17 mil km de distância e com direito a "torcida organizada" para a capitã Gabi. Fãs tailandeses são fissurados pela seleção brasileira e comemoravam muito os pontos e defesas da equipe amarela.

Como foi o jogo

O Brasil foi se soltando durante a primeira parcial enquanto a Grécia lutava para não se desgarrar no placar. Embalada por Kisy, a seleção ficou à frente desde o primeiro ponto, mas as adversárias se empenhavam para manter a distância curta. As brasileiras abriram cinco de vantagem, depois precisaram frear uma tentativa de reação grega e deslancharam no fim para confirmar o set sem novos sustos.

As favoritas mantiveram o embalo, apesar de momentos de oscilação. A oposta grega Anthouli, de 2,02m, impediu que o Brasil se distanciasse logo no início do segundo set. A equipe de Zé Roberto até vacilou e cedeu pontos com erros após construir larga vantagem, mas não teve grandes dificuldades para se impor no placar.

Grécia apertou no início do set, mas o Brasil soube administrar e confirmou o favoritismo com um 3 a 0. A parcial teve um início parelho, mas o time de Zé Roberto não demorou para deslanchar — mesmo com as gregas vendendo caro cada pontos — mostrando potência no ataque e aproveitando os erros nas bolas forçadas das gregas.

