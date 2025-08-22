Vôlei: seleção feminina estreia no Mundial 'em casa' mesmo 17mil km longe

A seleção brasileira feminina de vôlei estreia no Mundial hoje, contra a Grécia, às 9h30 (de Brasília). Mesmo a 17 mil km de distância, o Brasil se sentirá "em casa".

Reforço 'caseiro'

Além do elenco vice-campeão da Liga das Nações, o Brasil terá uma força a mais: a torcida tailandesa. O Mundial será disputado no país asiático, que tem uma grande legião de fãs da seleção brasileira.

As comandadas de José Roberto Guimarães foram recebidas com festa nesta semana. Gabi Guimarães foi uma das mais festejadas no aeroporto e recebeu uma série de presentes.

A rival da estreia é um "incógnita" para o Brasil. "A Grécia evoluiu muito nos últimos anos, não temos tanto conhecimento do time porque não jogamos contra elas nos últimos anos, mas conheço algumas jogadoras", disse a ponteira Gabi, capitã da seleção brasileira.

França e Porto Rico são os outros adversários do Brasil na primeira fase do Mundial. As seleções estão no Grupo C da competição, que terá a cidade de Chiang Mai.

O Brasil busca um título inédito e que escapou na edição passada. A seleção feminina nunca conquistou o Mundial e disputou a final do último, quando acabou derrotada pela Sérvia, em 2022, por 3 sets a 0. Outros vices aconteceram em 1994, 2006 e 2010.

Brasil x Grécia -- Mundial feminino de vôlei

Data e horário: 22 de agosto de 2025, às 9h30 (de Brasília)

Local: Chiang Mai, na Tailândia

Transmissão: SporTV 2