Brasil bate Grécia e estreia com vitória no Mundial de vôlei feminino

A Seleção Brasileira começou o Mundial de vôlei feminino com vitória. Na manhã desta sexta-feira, a equipe venceu a Grécia por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/16 e 25/16, em jogo disputado em Chiang Mai, na Tailândia. A maior pontuadora da partida foi a Gabi, com 18 tentos.

Com o resultado, o Brasil largou na liderança do Grupo C, com três pontos. Na sequência, vem a França, com a mesma pontuação, Porto Rico e Grécia, zerados.

A Seleção Brasileira volta as quadras neste domingo, às 9h30 (de Brasília), quando encara a França. No mesmo dia, a Grécia enfrenta Porto Rico, às 6h. As duas partidas serão em Chiang Mai, na Tailândia.

O jogo

A partida começou equilibrada, com as duas equipes trocando pontos. Porém, após um bloqueio de Julia Kudiess na metade do primeiro set, o Brasil passou a dominar. Foram quatro pontos em sequência, abrindo 18 a 13. Depois disso, a Seleção ampliou a vantagem e fechou a primeira parte do jogo em 25 a 18.

No segundo set, o Brasil começou melhor, abrindo 5 a 1 nos primeiros momentos do período e contando com ótimo desempenho de Julia Bergmann e Gabi para encerrar o período em 25 a 16.

Para fechar o jogo, a Seleção continuou imparável. Depois de abrir vantagem cedo, Gabi e Julia Kudiess lideraram a equipe na vitória por 25 a 16 no terceiro set.