Bragantino x Fluminense pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

22/08/2025 20h00

No duelo que abre a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense visita o Red Bull Bragantino neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Com 27 pontos ganhos, em oitavo lugar, o Tricolor deseja ingressar no G-6, a zona de classificação para a Copa Libertadores.

Onde assistir Bragantino x Fluminense ao vivo?

O duelo entre Red Bull Bragantino e Fluminense terá transmissão exclusiva do Premiere (Pay-per-view).

Como o Fluminense chega ao confronto

O Fluminense vem embalado pelas vitórias de 2 a 1 sobre o Fortaleza, na rodada passada, e 2 a 0 sobre o América de Cali, que garantiu vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Com a mesma pontuação do Tricolor, o Massa Bruta não vence há nove jogos e vem de uma derrota de 1 a 0 para o Ceará.

Brigando em três competições, o Fluminense tem nas Copas a grande chance de título. Mas o técnico Renato Gaúcho descarta deixar o Brasileiro de lado. 

"Não vamos priorizar as Copas. No momento o foco é este jogo contra o Bragantino. Se chegarmos às semifinais nas Copas, aí sim repensamos", disse ele.

Como o Bragantino chega ao confronto

Pelo lado do Red Bull Bragantino, o técnico Fernando Seabra fala em recuperar a identidade.

"Temos que recuperar a nossa identidade, de um time muito concentrado e que consegue fazer os dois tempos em grande nível. Sei que o histórico de lesões compromete, mas estamos trabalhando pelos progressos", disse. 

Histórico de confronto entre Fluminense x Bragantino

As equipes se enfrentaram 21 vezes na história. O Fluminense leva a melhor no retrospecto, com nove vitórias contra seis do Red Bull Bragantino, além de seis empates.

Estatísticas

Bragantino na temporada

  • 14 vitórias, 7 empates e 18 derrotas

  • 44 gols marcados (média de 1,13 gols por jogo)

  • 47 gols sofridos

  • Artilheiros: Pitta, com 8 gols

Fluminense na temporada

  • 27 vitórias, 14 empates e 12 derrotas

  • 82 gols marcados (média de 1,58 gols por jogo)

  • 47 gols sofridos

  • Artilheiros: Cano, com 19 gols

Prováveis escalações

Renato Gaúcho, apesar de não priorizar as Copas, pode rodar o elenco, pois na quinta-feira já tem o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. Desfalque certo é o volante Martinelli, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. 

Para este duelo, o Bragantino não poderá contar com o volante Gabriel e com o atacante Lucas Barbosa, ambos suspensos. Recuperado de lesão na coxa esquerda, Henry Mosquera ganha a posição no ataque. Fabinho assume a vaga de Gabriel.

Provável escalação do Bragantino

Bragantino: Cleiton, Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Fabinho, Eric Ramires e Praxedes; Eduardo Sasha, Henry Mosquera  e Jhon Jhon

Técnico: Fernando Seabra

Provável escalação do Fluminense

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Juan Freytes, Manoel e Renê; Facundo Bernal, Hércules e Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna, Germán Cano e Keno

Técnico: Renato Gaúcho

Arbitragem de Bragantino x Fluminense

Lucas Paulo Torezin será o árbitro do confronto, com Sidmar dos Santos Meurer e Andrey Luiz de Freitas como assistentes. Rafael Traci será o VAR.

Ingressos para Bragantino x Fluminense

Preços dos ingressos 

  • Setor Oeste (mandante) - R$ 70 (R$ 35, meia)

  • Setor Leste (mandante) - R$ 110 (R$ 55, meia)

  • Setor Leste (visitante) - R$ 110 (R$ 55, meia)

  • Setor Sul (mandante) - R$ 150 (R$ 75, meia)

  • Setor Norte (mandante) - R$ 240 (R$ 120, meia)

Onde comprar

Os ingressos podem ser comprados pelo site da Futebolcard ou nos pontos de venda física do clube: a Casa Red Bull Bragantino, a Farmácia Central  e o Supermercado Mendonça.

Próximo jogo do Bragantino

Botafogo x Red Bull Bragantino | Campeonato Brasileiro 

Data e horário: 30/08 (sábado) | 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Premiere

Próximo jogo do Fluminense

Bahia x Fluminense | Copa do Brasil 

Data e horário: 28/08 (quinta-feira) | 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Onde assistir: SporTV e Premiere

Ficha técnica 

Jogo: Red Bull Bragantino x Fluminense

Horário: 16h (de Brasília)

Campeonato: Brasileirão

Local: Estádio Cícero de Souza Marques

Onde Assistir: Premiere

