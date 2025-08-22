Bragantino x Fluminense pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
No duelo que abre a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense visita o Red Bull Bragantino neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Com 27 pontos ganhos, em oitavo lugar, o Tricolor deseja ingressar no G-6, a zona de classificação para a Copa Libertadores.
Onde assistir Bragantino x Fluminense ao vivo?
O duelo entre Red Bull Bragantino e Fluminense terá transmissão exclusiva do Premiere (Pay-per-view).
Como o Fluminense chega ao confronto
O Fluminense vem embalado pelas vitórias de 2 a 1 sobre o Fortaleza, na rodada passada, e 2 a 0 sobre o América de Cali, que garantiu vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Com a mesma pontuação do Tricolor, o Massa Bruta não vence há nove jogos e vem de uma derrota de 1 a 0 para o Ceará.
Brigando em três competições, o Fluminense tem nas Copas a grande chance de título. Mas o técnico Renato Gaúcho descarta deixar o Brasileiro de lado.
"Não vamos priorizar as Copas. No momento o foco é este jogo contra o Bragantino. Se chegarmos às semifinais nas Copas, aí sim repensamos", disse ele.
Como o Bragantino chega ao confronto
Pelo lado do Red Bull Bragantino, o técnico Fernando Seabra fala em recuperar a identidade.
"Temos que recuperar a nossa identidade, de um time muito concentrado e que consegue fazer os dois tempos em grande nível. Sei que o histórico de lesões compromete, mas estamos trabalhando pelos progressos", disse.
Histórico de confronto entre Fluminense x Bragantino
As equipes se enfrentaram 21 vezes na história. O Fluminense leva a melhor no retrospecto, com nove vitórias contra seis do Red Bull Bragantino, além de seis empates.
Estatísticas
Bragantino na temporada
- 14 vitórias, 7 empates e 18 derrotas
- 44 gols marcados (média de 1,13 gols por jogo)
- 47 gols sofridos
- Artilheiros: Pitta, com 8 gols
Fluminense na temporada
- 27 vitórias, 14 empates e 12 derrotas
- 82 gols marcados (média de 1,58 gols por jogo)
- 47 gols sofridos
- Artilheiros: Cano, com 19 gols
Prováveis escalações
Renato Gaúcho, apesar de não priorizar as Copas, pode rodar o elenco, pois na quinta-feira já tem o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. Desfalque certo é o volante Martinelli, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.
Para este duelo, o Bragantino não poderá contar com o volante Gabriel e com o atacante Lucas Barbosa, ambos suspensos. Recuperado de lesão na coxa esquerda, Henry Mosquera ganha a posição no ataque. Fabinho assume a vaga de Gabriel.
Provável escalação do Bragantino
Bragantino: Cleiton, Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Fabinho, Eric Ramires e Praxedes; Eduardo Sasha, Henry Mosquera e Jhon Jhon
Técnico: Fernando Seabra
Provável escalação do Fluminense
Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Juan Freytes, Manoel e Renê; Facundo Bernal, Hércules e Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna, Germán Cano e Keno
Técnico: Renato Gaúcho
Arbitragem de Bragantino x Fluminense
Lucas Paulo Torezin será o árbitro do confronto, com Sidmar dos Santos Meurer e Andrey Luiz de Freitas como assistentes. Rafael Traci será o VAR.
Ingressos para Bragantino x Fluminense
Preços dos ingressos
- Setor Oeste (mandante) - R$ 70 (R$ 35, meia)
- Setor Leste (mandante) - R$ 110 (R$ 55, meia)
- Setor Leste (visitante) - R$ 110 (R$ 55, meia)
- Setor Sul (mandante) - R$ 150 (R$ 75, meia)
- Setor Norte (mandante) - R$ 240 (R$ 120, meia)
Onde comprar
Os ingressos podem ser comprados pelo site da Futebolcard ou nos pontos de venda física do clube: a Casa Red Bull Bragantino, a Farmácia Central e o Supermercado Mendonça.
Próximo jogo do Bragantino
Botafogo x Red Bull Bragantino | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 30/08 (sábado) | 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Onde assistir: Premiere
Próximo jogo do Fluminense
Bahia x Fluminense | Copa do Brasil
Data e horário: 28/08 (quinta-feira) | 19h30 (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador
Onde assistir: SporTV e Premiere
Ficha técnica
Jogo: Red Bull Bragantino x Fluminense
Horário: 16h (de Brasília)
Campeonato: Brasileirão
Local: Estádio Cícero de Souza Marques
Onde Assistir: Premiere