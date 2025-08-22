Boxeador nigeriano volta a lutar aos 52 anos após passar duas décadas na cadeia

O nigeriano Ikemefula Charles Ibeabuchi, volta a lutar, amanhã, para enfrentar o compatriota Idris Afinni, em Teslim Balogun Stadium, na Nigéria, 26 anos após sua última luta. "O Presidente", com cartel de 20 lutas vitoriosas, não luta desde 1999 quando foi preso e passou 20 anos atrás das grades.

"Quero uma chance pelo título. Eu vejo o cenário dos pesos pesados comigo, Oleksandr Usyk e Moses Itauma, mas ninguém quer lutar comigo. Já chamei Tyson Fury (ex-campeão) várias vezes, mas ele sempre disse que eu preciso fazer uma luta de retorno primeiro e conseguir um lugar no ranking, e aí essas grandes lutas poderiam acontecer. Então é exatamente isso que estou fazendo", disse Ibeabuchi.

Ibeabuchi começou a lutar boxe em 1990, depois que viu a vitória surpreendente de James Buster Douglas sobre Mike Tyson. Morando em Dallas, nos Estados Unidos, o nigeriano começou a carreira profissional em 1994. No final dos anos 90, ele se tornou a sensação dos pesos pesados, ao derrotar nomes importantes coo David Tua e Chris Byrd.

Com 110 quilos e 1,88 metro de altura, Ibeabuchi era apontado para ser o novo campeão mundial, mas ele passou a acumular incidentes violentos fora dos ringues. Sequestrou o filho de 15 anos de uma ex-namorada e intencionalmente bateu seu carro contra um pilar de concreto em uma rodovia do Texas. O garoto sofreu ferimentos graves e ficou permanentemente incapacitado.

Ibeabuchi se declarou culpado e foi condenado a 120 dias de prisão, além de pagar uma indenização civil de US$ 500 mil. As autoridades determinaram que o acidente foi uma tentativa de suicídio. Depois, o boxeador foi acusado e condenado 20 anos de prisão por vários casos de agressão sexual, incluindo o estupro de uma camareira no hotel The Mirage, em Las Vegas.

O Conselho Nigeriano de Controle de Boxe, uma organização que atua desde 1947, garante que Ibeabuchi está apto a lutar, após ser submetido a exames com psicólogos, psiquiatras e testes de "ressonância magnética, pressão arterial, hepatite B e HIV".

Ibeabuchi afirmou estar em suas melhores condições físicas. Ele corre 15km por dia e realiza sessões de sparring de seis rounds com Efe Ajagba, de 31 anos, melhor boxeador africano da atualidade e dono de um cartel de 20 vitórias, um empate e uma derrota.

"Estou ótimo por estar de volta. Voltei para mostrar ao meu país do que sou feito. Vocês sabem que, tirando um pequeno contratempo, eu nasci no boxe e vou mostrar isso neste sábado. O longo período de inatividade não significa nada para mim. Treinei e estou pronto para desafiar qualquer um", disse Ibeabuchi.

Os organizadores do evento esperam até 5 mil fãs para ver o combate, que deverá ser de Ibeabuchi contra si mesmo. Em uma necessidade de acabar com seus 'fantasmas' interiores na busca de respostas por tantos erros cometidos em uma vida jogada fora. Quando Ibeabuchi olhar para Afinni será seu rosto que estará a sua frente.