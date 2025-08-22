Botafogo mira encerrar jejum de cariocas no Alfredo Jaconi

Neste domingo, o Botafogo encara o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Além de importante por si só, o embate também traz um fator a mais para o Glorioso: a equipe não vence os gaúchos no estádio jaconero há 29 anos.

A última vitória do Botafogo sobre o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi aconteceu no dia 16 de novembro de 1996, pelo Brasileirão. Na ocasião, os cariocas venceram de virada por 5 a 3, com gols de Bentinho (2), Dejair, Bruno Carvalho e Túlio Maravilha.

No meio-tempo, o Botafogo chegou a vencer na Serra Gaúcha, quando encarou o Juventude no Estádio Centenário, no Brasileirão de 2001. No entanto, o Glorioso não consegue vencer no Jaconi. Desde 1996, foram nove partidas: cinco vitórias dos gaúchos e quatro empates no palco da próxima partida.

O ARTILHEIRO TE CHAMA ? Domingo é Papo de Alfredo Jaconi lotado. Sócio, compra teus 4 ingressos por R$20 cada e convoca todo mundo. Promoção até às 23h de sábado. No sábado a secretaria do Jaconi vai atender em horário especial: das 9h às 17h, sem fechar ao meio-dia. ?... pic.twitter.com/civQUI4zIz ? E.C. Juventude (@ECJuventude) August 22, 2025

A partida mais marcante e dolorosa para a torcida botafoguense é o jogo de ida da final da Copa do Brasil de 1999. O Juventude venceu por 2 a 1 e conseguiu segurar um empate sem gols no duelo de volta, com mais de 100 mil pessoas no Maracanã, para se sagrar campeão em cima do Glorioso.

Diante disso, o Botafogo busca encerrar esse jejum no Alfredo Jaconi na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes entram em campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília).

Um jejum carioca

Não é só o Botafogo que não vence no Alfredo Jaconi. As outras três grandes equipes cariocas também não ganham no estádio jaconero há mais de uma década.

O maior jejum é o do Flamengo. A última vitória rubro-negra no Alfredo Jaconi foi no dia 1º de outubro de 1997, pelo Brasileirão. Desde então, foram 13 jogos: sete vitórias do Juventude e seis empates. As equipes se enfrentarão na 23ª rodada. No primeiro turno, o time de Filipe Luís venceu por 6 a 0 no Maracanã.

Fluminense e Vasco conseguiram vencer no Alfredo Jaconi neste século, mas também convivem com um longo jejum. No Brasileirão de 2005, o Tricolor das Laranjeiras bateu o Juventude por 4 a 3, mas, desde então, acumula quatro derrotas e três empates no estádio. Já o Vasco, que venceu por 2 a 1 pela Série B de 2009, voltou apenas duas vezes à Serra Gaúcha e perdeu ambos os duelos. Neste ano, as duas equipes já enfrentaram o Juventude no Rio Grande do Sul e ampliaram a sequência sem triunfos.