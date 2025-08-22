Bicampeão! Cara de Sapato conquista o título do GP meio-pesado da PFL

O brasileiro Antônio Carlos Jr é o grande vencedor do torneio meio-pesado (93 kg) da PFL da temporada 2025. Com isso, 'Cara de Sapato' - como o paraibano é conhecido - leva para casa, além do cinturão, o prêmio de 500 mil dólares (R$ 2,7 milhões), e entra para o seleto grupo de bicampeões do evento, uma vez que já havia conquistado o mesmo título em 2021.

A conquista de Cara de Sapato veio com uma vitória sobre Sullivan Cauley, por finalização, após uma luta bastante movimentada, na noite da última quinta-feira (21), na Flórida (EUA). Assim como o brasileiro já havia previsto em entrevista à Ag Fight, o americano cedeu as costas no chão, no segundo round, e o faixa-preta de jiu-jitsu aproveitou a oportunidade para encaixar um apertado mata-leão que obrigou o rival a bater em desistência (veja abaixo).

O evento promovido pela PFL ainda coroou outros dois campeões, com destaque para Fabian Edwards, que conquistou o título do GP peso-médio (84 kg) da temporada 2025. Na luta principal do show, o lutador britânico nocauteou Dalton Rosta com um chute alto preciso na cabeça do adversário, que foi à lona no início do terceiro assalto.

A forma como Fabian conquistou o título chamou a atenção da comunidade do MMA por ser muito semelhante ao nocaute aplicado por seu irmão, Leon Edwards, sobre Kamaru Usman, em agosto de 2022. Na ocasião, o inglês acertou o nigeriano com um chute alto quando faltava menos de um minuto para o fim da disputa, conquistando o cinturão da divisão meio-médio (77 kg) do UFC.

Além de Cara de Sapato e Edwards, Oleg Popov também deixou o cage da PFL, na quinta-feira, com o cinturão e o prêmio de 500 mil dólares no bolso. Pelo 'co-main event' da noite, o russo superou Alexander Romanov por decisão dividida dos juízes e foi proclamado campeão do torneio peso-pesado de 2025 na liga.

