Topo

Esporte

Bahia acerta com atacante que jogou o Mundial e busca estrangeiro para zaga

Mateo Sanabria será o novo atacante do Bahia - Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images
Mateo Sanabria será o novo atacante do Bahia Imagem: Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images
do UOL

César Luis Merlo

Colunista do UOL

22/08/2025 20h40

O Bahia acertou a contratação do atacante argentino Mateo Sanabria, que disputou o último Mundial de Clubes pelo Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. O clube ainda busca um zagueiro no mercado.

O que aconteceu

O jogador de 21 anos já está na Bahia. Ele fará exames médicos amanhã e, se aprovado, assinará contrato até dezembro de 2030.

Relacionadas

Cruzeiro acerta a contratação do volante Ryan Guilherme, do Fortaleza

Atlético-MG faz proposta por lateral argentino Maffeo, do Mallorca

Estêvão, Paquetá e João Pedro brilham em jogo maluco à espera de convocação

O Bahia pagou 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões) para contratar o atacante. Outros 2 milhões de euros (12,7 milhões) serão pagos caso o atleta atinja alguns objetivos.

Sanabria disputou 33 jogos na última temporada pelo Al Ain. Ele marcou seis gols e deu duas assistências. Ele foi revelado pelo Lanús e ainda passou pelo Central Córdoba, também da Argentina.

A diretoria ainda busca a contratação de um zagueiro. A coluna apurou que há duas opções estudadas, sendo que uma delas é o colombiano Alexis Pérez, que está livre após deixar o Al Wasl, dos Emirados Árabes. O outro ainda é desconhecido.

Pérez tem 31 anos e disputou 41 jogos na última temporada. Ele marcou dois gols e deu quatro assistências. Ao longo da carreira, passou por Uniautónoma (COL), Villarreal B (ESP), Real Valladolid B (ESP), Junior Barranquilla (COL), Lanús (ARG), Querétaro (MEX) e Giresunspor (TUR).

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Bahia acerta com atacante que jogou o Mundial e busca estrangeiro para zaga

Bragantino x Fluminense pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Al-Nassr x Al-Ahli: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Supercopa Saudita

Grêmio x Ceará pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Cruzeiro x Internacional pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

CRB x Athletico-PR pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Coritiba x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Paul Tergat é homenageado e entra para o Hall da Fama da São Silvestre no ano da 100ª edição

Babi fecha Mundial no Top 10 e obtém melhor resultado da história do Brasil

Destaque em goleada, Estêvão quebra recorde no Chelsea pelo Campeonato Inglês

São Paulo anuncia a renovação de contrato com o volante Pablo Maia até o fim de 2029