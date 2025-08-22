Topo

Babi fecha Mundial no Top 10 e obtém melhor resultado da história do Brasil

Barbara Domingos em ação na final individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica Imagem: Wander Roberto / CBG
22/08/2025 19h49

A brasileira Barbara Domingos alcançou o melhor resultado do Brasil em um Mundial de Ginástica Artística. Ela terminou o individual geral na nona colocação — Geovanna Santos ficou em 18º.

A alemã Darja Varfolomeev fez 121.900 pontos e conquistou o ouro, enquanto a búlgara Stiliana Nikolova, com 119.300, levou a prata e a italiana Sofia Raffaeli, com 117.950, o bronze.

Babi ficou no top 10 da competição, ao somar 112.200. Ela já tinha marcado o nome na modalidade ao chegar à final individual nos Jogos Olímpicos Paris-2024.

Após a apresentação, a ginasta admitiu surpresa com a nota em maças — 29.100 — e lembrou a experiência que teve na capital francesa.

Eu fiquei em choque, não vou negar. Acho que a minha reação foi exatamente a reação que eu tive nas Olimpíadas com a minha nota de arco (risos). Eu, realmente, entendi nada. Sabia que a série tinha sido muito boa, mas é, realmente, uma montanha-russa, porque ontem foi um aparelho que eu saí chorando e hoje eu saí tipo assim: 'Gente, o que é isso?'. Foi algo surreal Babi Domingos

Babi celebrou a atuação no começo do ciclo para Los Angeles e sonha que o país possa ter uma representatividade ainda maior nos próximos Jogos. "Foi a primeira competição do novo ciclo para Los Angeles. Acredito que, como Brasil, no individual, temos evoluído muito. E quem sabe não sonhar com duas finalistas [em Olimpíadas]? No Mundial, conseguimos".

Geovanna Santos ficou em 18º, com 107.450 pontos. Foi a primeira vez que o Brasil teve duas atletas na final do individual geral em uma edição do Mundial.

