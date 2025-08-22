Topo

Atlético-MG faz proposta por lateral argentino Maffeo, do Mallorca

Pablo Maffeo, lateral-direito do Mallorca - Reprodução/Instagram/pablomaffeo
César Luis Merlo

Colaboração para o UOL

22/08/2025 12h47

O Atlético-MG fez uma proposta de empréstimo pelo lateral-direito argentino Pablo Maffeo, do Mallorca.

O que aconteceu

Atlético-MG formalizou a oferta por Pablo Maffeo por empréstimo. As fontes ouvidas pela reportagem não confirmaram quanto o clube pagará pela transação, mas o negócio não será gratuito.

O modelo de negócio é um empréstimo com obrigação de compra. A proposta inicial prevê um empréstimo de um ano, com a compra definitiva do jogador ativada automaticamente caso metas pré-definidas sejam atingidas.

O jogador não descarta uma vinda ao Brasil. Pablo Maffeo, que é argentino-espanhol, está aberto à possibilidade de atuar no futebol brasileiro.

