Athletic Club x Chapecoense pela Série B do Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

22/08/2025 08h00

Nesta sexta-feira, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletic Club recebe a Chapecoense, às 19h (de Brasília), na Arena Unimed, em São Joao Del Rei-MG.

Onde assistir Athletic Club x Chapecoense?

TV Fechada: ESPN

Streaming: Disney +

Foto: Divulgação / 365Scores

Provável Escalação do Athletic

Adriel; Douglas Pelé, Ajul, Sidimar, e Rodrigo Gelado; Isidoro e Martínez; Welinton Torrão, Max e Geraldes; Ronaldo Tavares.

Técnico: Rui Duarte.

Provável Escalação do Chapecoense

Leo; Doma, Leonardo e Paulo; Gabriel Inocêncio, Rafael Carvalheira, Matias e Walter Clar; Giovanni Augusto; Neto e Marcinho.

Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC X CHAPECOENSE

Local: Arena Unimed, em São João Del Rei (MGP

Data: 22 de agosto de 2025 (Sexta-Feira)

Horário: 19h (de Brasília)

