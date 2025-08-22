Athletic Club x Chapecoense pela Série B do Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Nesta sexta-feira, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletic Club recebe a Chapecoense, às 19h (de Brasília), na Arena Unimed, em São Joao Del Rei-MG.Onde assistir Athletic Club x Chapecoense?
TV Fechada: ESPN
Streaming: Disney +
Foto: Divulgação / 365Scores
Provável Escalação do Athletic
Adriel; Douglas Pelé, Ajul, Sidimar, e Rodrigo Gelado; Isidoro e Martínez; Welinton Torrão, Max e Geraldes; Ronaldo Tavares.
Técnico: Rui Duarte.
Provável Escalação do Chapecoense
Leo; Doma, Leonardo e Paulo; Gabriel Inocêncio, Rafael Carvalheira, Matias e Walter Clar; Giovanni Augusto; Neto e Marcinho.
Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
