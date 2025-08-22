Arnaldo: Tem cartola no Morumbi torcendo contra o São Paulo

O São Paulo tem um adversário interno na luta pelo tetra da Libertadores: a disputa política entre o Morumbi e a Barra Funda, alertou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

Arnaldo comentou o vazamento de mensagem do diretor de comunicação, José Eduardo Martins, citando o diretor de futebol Carlos Belmonte.

O São Paulo tem um adversário interno que está ganhando corpo — os cartolas do Morumbi. Eu vejo o Morumbi contra a Barra Funda desde que cobri o São Paulo na época do Telê Santana. O Morumbi queria demitir o Telê, que chegou a fazer um plebiscito com os jogadores para garantir que os jogadores queriam a permanência dele e que ele não ia se deixar influenciar pelo Morumbi.

Está acontecendo a mesma coisa. Só que agora, com o print vazado, as digitais estão muito claras: o Morumbi está torcendo contra o time. E isso existe no futebol -- mirando a sucessão presidencial, o Morumbi está torcendo contra a Barra Funda. Muita gente ficou triste com a vaga [nas quartas da Libertadores].

Arnaldo Ribeiro

Por Morumbi, entenda-se quase toda diretoria do Tricolor e os conselheiros em torno do presidente Julio Casares. Da Barra Funda, opera a diretoria de futebol, comandada por Belmonte.

"É mais importante para o Morumbi fechar o ano no azul do que o São Paulo ser campeão da Libertadores. Isso já foi declarado, certo? Se o eventual candidato é o diretor de futebol, e para o diretor de futebol não ter sucesso, é melhor o time se ferrar, é isso que os caras pensam no final. E a sabotagem do Morumbi à Barra Funda se tornou pública."

"Agora, o Casares não sabe o que fazer. Aliás, o Casares marcou show para as semifinais da Libertadores no Morumbis. Se o São Paulo passar da LDU, ele vai ter que fazer alguma coisa para o São Paulo jogar nesse local onde é difícil ganhar do São Paulo", afirmou o colunista do UOL.

O São Paulo enfrenta a LDU, do Equador, nas quartas de final da Libertadores, com o segundo jogo no Morumbis. Caso avance, pega Palmeiras ou River Plate na semifinal.

Mauro Cezar: Há muita tolerância com atuações pífias do Palmeiras

Há exagerada tolerância com atuações ruins do Palmeiras de Abel Ferreira, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Mauro Cezar criticou o jogo da equipe no empate sem gols contra o Universitario do Peru, no Allianz Parque, que valeu a classificação às quartas de final da Libertadores após a vitória por 4 a 0 fora de casa.

Existe uma tolerância muito grande com essas atuações pífias do Palmeiras. O Palmeiras, com o investimento que tem, com os jogadores que tem, não pode empatar em 0 a 0 com o Universitario, que é um time mais fraco, o mais fraco das oitavas de final. Ainda teve um gol anulado do time peruano, muito polêmico, alguns acham que sim, outros acham que não. Foi uma atuação muito fraca de quem se esperava mais.

A tolerância que existe com essas atuações do Palmeiras é um negócio impressionante, uma situação pífia, inaceitável. Tinha que ter vencido e jogado bem. É o mínimo que o Palmeiras tem que fazer contra esse tipo de adversário em casa.

"Até em respeito ao seu torcedor e por todo o investimento feito, todos os jogadores com os quais o técnico pode contar, deveria ter jogado mais e ter vencido esse jogo. É o mínimo ganhar do fraco Universitario do Peru", disse o colunista do UOL.

Apesar da eficiência na fase de grupos e fora de casa, o Palmeiras não vence uma partida de mata-mata na Libertadores no Allianz desde 2022.

São sete partidas eliminatórias no torneio sem vitória em casa, com sete empates, sendo quatro por 0 a 0.

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra