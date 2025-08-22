Surfe: Após 15 anos, WSL retorna a Imbituba com etapa na Praia da Vila

Depois de 15 anos longe do calendário internacional, a Praia da Vila, em Imbituba (SC), volta a ser palco de uma competição da WSL. Entre 17 e 21 de setembro, o balneário recebe uma etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, válida como QS 4.000 — divisão regional, que funciona como a "terceira divisão mundial", responsável por revelar os novos nomes que buscam chegar ao Championship Tour.

A Vila tem peso histórico no surfe brasileiro. Entre 2003 e 2010, recebeu a elite do CT, incluindo vitórias de lendas como Kelly Slater e Mick Fanning, além da consagração de Jadson André, que em 2010 derrotou o eneacampeão mundial na final e viveu o maior momento de sua carreira.

Agora, com status diferente, o palco volta a abrigar atletas em busca de espaço no cenário global.

Catarinenses chegam fortes

Mateus Herdy no US Open of Surfing de 2025 Imagem: Kenny Morris/WSL

No masculino, o destaque local é Mateus Herdy, atual vice-líder do ranking da América do Sul da WSL, atrás apenas do paulista Weslley Dantas.

No feminino, Santa Catarina vive um momento ainda mais especial: Tainá Hinckel e Laura Raupp ocupam a primeira e a segunda posições do ranking, reforçando o protagonismo catarinense diante da torcida em casa.

O peso da etapa

Laura Raupp é um dos grandes nomes do Brasil Imagem: Kody McGregor/WSL

A etapa de Imbituba tem importância estratégica no calendário. O QS é o caminho de acesso às divisões superiores da WSL, e os eventos de pontuação mais alta, como o 4.000, costumam definir quem segue na corrida pelo sonho da elite.

Para os atletas da região, competir em casa representa não apenas motivação extra, mas também uma rara chance de somar pontos sem enfrentar longas viagens internacionais.

Mais do que nostalgia dos tempos do CT, o retorno da Praia da Vila ao circuito marca um novo capítulo para o surfe catarinense — agora de olho em revelar os próximos nomes que poderão, no futuro, voltar a colocar a bandeira brasileira no topo do mundo.