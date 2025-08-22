Topo

Esporte

OPINIÃO

Ancelotti ou Textor? De La Peña aponta culpado em queda na Libertadores

do UOL

Colaboração para o UOL

22/08/2025 01h30

Quem é o maior responsável pela eliminação do Botafogo diante da LDU (EQU) nas oitavas de final da Copa Libertadores? No Fim de Papo, Helio De La Peña opinou sobre o tema.

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo foi derrotado em Quito por 2 a 0, e deu adeus à chance de ser bicampeão.

Não sei se o problema recai todo nas costas do Ancelotti. A gente tem que se acostumar com esse rodízio total de jogadores em que a gente não consegue criar um grupo, entrosar esse grupo. A gente está renovando o time - o Jair não fez um ano no Botafogo e já foi embora. Essa coisa de o cara começar a despontar e ir embora é terrível.
Helio De La Peña

Relacionadas

Botafogo não resiste a bombardeio, perde para LDU e dá adeus ao sonho do bi

Botafogo cai, e São Paulo vai enfrentar LDU nas quartas da Libertadores

Botafogo: Davide Ancelotti explica uso de 'formação proibida' em eliminação

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Sul-Americana ou Copa do Brasil: o que Atlético-MG deve priorizar?

Ancelotti ou Textor? De La Peña aponta culpado em queda na Libertadores

Reforços? 'Palmeiras precisa de padrão de jogo', diz Lavieri

Palmeiras é favorito contra River Plate? Colunistas opinam

'Fracasso retumbante': como jornais gringos repercutiram queda do Botafogo

Abel vê Palmeiras 'relaxado' após goleada no Peru: 'Não pode acontecer'

Abel admite "relaxamento" do Palmeiras com vantagem, mas celebra classificação: "Fizemos um jogo esforçado"

River Plate empata com Libertad, avança nos pênaltis e encara o Palmeiras na Libertadores

Murilo diz que Palmeiras 'fez o que tinha que ser feito' após classificação

Murilo vê "jogo inteligente" do Palmeiras após empate e classificação: "Fez o que tinha que ser feito"

River Plate elimina o Libertad nos pênaltis, e pega o Palmeiras nas quartas da Libertadores