Ancelotti ou Textor? De La Peña aponta culpado em queda na Libertadores

Quem é o maior responsável pela eliminação do Botafogo diante da LDU (EQU) nas oitavas de final da Copa Libertadores? No Fim de Papo, Helio De La Peña opinou sobre o tema.

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo foi derrotado em Quito por 2 a 0, e deu adeus à chance de ser bicampeão.

Não sei se o problema recai todo nas costas do Ancelotti. A gente tem que se acostumar com esse rodízio total de jogadores em que a gente não consegue criar um grupo, entrosar esse grupo. A gente está renovando o time - o Jair não fez um ano no Botafogo e já foi embora. Essa coisa de o cara começar a despontar e ir embora é terrível.

Helio De La Peña

