Aliado de Augusto Melo se candidata à vice-presidência do CD do Corinthians

A eleição para a vice-presidência do Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians ganhou um novo candidato. Aliado do presidente destituído Augusto Melo, Peterson Ruan Aitello Do Couto Ramos se inscreveu e será um dos três concorrentes no pleito eleitoral.

O Corinthians confirmou, nesta sexta-feira, os candidatos que concorrerão ao cargo. Conforme antecipado pela Gazeta Esportiva, além de Peterson, também disputarão a eleição Leonardo Pantaleão, Superintendente de Negócios Jurídicos do clube, e Rodrigo Vicente Bittar, conselheiro e membro da Comissão de Ética.

Já Renato Ramires, integrante da chapa 11 (Fiéis Mosqueteiros) que chegou a ter seu nome anunciado pelo grupo político, foi demovido da ideia de participar do pleito. Como também havia sido revelado pela reportagem, aliados de Osmar Stabile tentavam convencer Renato a desistir da candidatura - e conseguiram.

Peterson Ruan é conselheiro do Corinthians e um forte aliado de Augusto Melo, que sofreu impeachment no último dia 9 de agosto. Ele, inclusive, chegou a protocolar diversas ações na Justiça para ajudar o mandatário afastado a retomar o poder no clube, mas foi derrotado em praticamente todas as tentativas.

Um exemplo recente foi a petição, assinada por Peterson e outros conselheiros aliados de Augusto, movida contra o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, o atual presidente interino do clube, Osmar Stabile, e contra o próprio Corinthians. A derrota na Justiça saiu no dia 11 de junho.

Já mais recentemente, em meados do final de julho, Peterson havia entrado com um novo pedido para tentar derrubar o impeachment de Augusto Melo, aprovado à época apenas pelo Conselho, mas viu a solicitação ser indeferida pela 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do São Paulo.

A eleição está agendada para a próxima segunda-feira, no Parque São Jorge. Além de definir o novo vice do CD, a reunião também escolherá o presidente do clube até o final de de 2026, quando se encerraria o mandato de Augusto Melo, destituído do cargo.

FUNÇÕES DO VICE DO CD

O candidato que for eleito vice do Conselho Deliberativo, consequentemente, se tornará presidente da Comissão de Ética.

Quem assumir a função será responsável por liderar investigações e sugerir consequências referentes aos casos que estão em pauta na mesa da Comissão de Ética. No momento, há cerca de 26 casos sob apuração do órgão, incluindo os gastos do ex-presidente Andrés Sanchez com o cartão corporativo do clube e pedidos de expulsão do presidente destituído Augusto Melo.

O caso das notas e cupons fiscais de supostos gastos pessoais na gestão Duilio Monteiro Alves, que, por ora, ainda não foram enviados à Ética, também pode ser investigado caso o órgão receba pedidos para tal.

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

O Corinthians também confirmou, por meio de nota oficial, quem serão os três candidatos à presidência do clube para o mandato-tampão. Aquele que vencer o pleito assumirá o cargo até o final de 2026, quando se encerraria o mandato de Augusto Melo, destituído do cargo.

Concorrerão oficialmente à presidência do Corinthians: Osmar Stabile, atual presidente interino; Antônio Roque Citadini, conselheiro que já foi vice-presidente e diretor de futebol do clube; e o conselheiro André Castro, que promete investimento de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,3 bilhões).

O prazo para inscrições foi encerrado às 17h (de Brasília) desta sexta-feira.