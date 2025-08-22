Alcaraz lidera ranking dos 10 tenistas mais bem pagos de 2025; veja lista

Pelo segundo ano consecutivo, Carlos Alcaraz lidera a lista dos tenistas mais bem pagos do mundo. Às vésperas do US Open, último Grand Slam da temporada, o espanhol fica à frente de Jannik Sinner e Coco Gauff - e ainda pode terminar 2025 no topo do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

De acordo com levantamento da Forbes, que divulga os ganhos dos tenistas antes de cada US Open, Alcaraz já recebeu US$ 48,3 milhões neste ano (R$ 261,6 milhões, na cotação atual). Destes, US$ 35 milhões (R$ 189,5 milhões) são provenientes dos contratos de publicidade e patrocínio que o tenista firmou fora das quadras.

Os ganhos de Alcaraz com premiações (US$ 13,3 milhões, ou R$ 72 milhões) são impulsionados por seus títulos em Roland Garros e, recentemente, no Masters 1000 de Cincinnati. Esses números, no entanto, são inferiores ao de Jannik Sinner, atual número 1 do mundo. O italiano, que aparece na segunda posição entre os mais bem pagos, somou US$ 47,3 milhões (R$ 256,1 milhões) ao longo desta temporada. Destes, US$ 20,3 milhões (R$ 110 milhões) vieram do seu desempenho em quadra.

Alcaraz aumentou em US$ 6 milhões (R$ 32,5 milhões) seus ganhos em relação à última temporada, quando superou Novak Djokovic, maior vencedor de Grand Slam da história, pelo topo do levantamento. Em 2025, o sérvio caiu para a quarta posição, com ganhos estimados em US$ 29,6 milhões (R$ 160,3 milhões).

No Top 10, quatro mulheres integram o ranking. Coco Gauff é a mais bem colocada, em terceiro, com ganhos equivalentes a US$ 37,2 milhões nesta temporada (R$ 201,6 milhões). Ela é acompanhada por Aryna Sabalenka, Qinwen Zheng e Iga Swiatek, que aparecem da quinta à sétima posição, respectivamente.

Os duelos da chave principal do US Open se iniciam neste domingo. O Brasil contará com dois representantes em simples: João Fonseca e Beatriz Haddad Maia.

Confira os 10 tenistas mais bem pagos do mundo em 2025:

Carlos Alcaraz: US$ 48,3 milhões (R$ 261,6 milhões)

Jannik Sinner: US$ 47,3 milhões (R$ 256,1 milhões)

Coco Gauff: US$ 37,2 milhões (R$ 201,5 milhões)

Novak Djokovic: US$ 29,6 milhões (R$ 160,3 milhões)

Aryna Sabalenka: US$ 27,4 milhões (R$ 148,4 milhões)

Qinwen Zheng: US$ 26,1 milhões (R$ 141,3 milhões)

Iga Swiatek: US$ 24 milhões (R$ 130 milhões)

Taylor Fritz: US$ 15,6 milhões (R$ 84,5 milhões)

Frances Tiafoe: US$ 15,2 milhões (R$ 82,3 milhões)

Daniil Medvedev: US$ 14,3 milhões (R$ 77,4 milhões)