Al-Nassr x Al-Ahli: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Supercopa Saudita

22/08/2025 20h00

Neste sábado, o Al-Nassr encara o Al-Ahli pela final da Supercopa Saudita às 9h (de Brasília), no Estádio Hong Kong. O duelo será transmitido pelo Bandsports e pelo Canal GOAT.

ÚLTIMOS JOGOS

Al-Nassr - Quatro vitórias e uma derrota.

Al-Ahli - Duas vitórias, dois empates e uma derrota.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Nassr: Bento; Boushal, Simakan, Iñigo Martínez e Yahya; Wesley, Brozovic, Al-Khaibari e Kingsley Coman; João Félix e Cristiano Ronaldo

Técnico: Jorge Jesus

Al-Ahli: Mendy; Yousef, Demiral, Ibañez e Dams; Kessié e Millot; Mahrez, Al-Buraikan e Galeno; Ivan Toney

Técnico: Matthias Jaissle

ARBITRAGEM

Não divulgada.

