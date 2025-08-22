Al-Nassr x Al-Ahli: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Supercopa Saudita
Neste sábado, o Al-Nassr encara o Al-Ahli pela final da Supercopa Saudita às 9h (de Brasília), no Estádio Hong Kong. O duelo será transmitido pelo Bandsports e pelo Canal GOAT.ÚLTIMOS JOGOS
Al-Nassr - Quatro vitórias e uma derrota.
Al-Ahli - Duas vitórias, dois empates e uma derrota.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Al-Nassr: Bento; Boushal, Simakan, Iñigo Martínez e Yahya; Wesley, Brozovic, Al-Khaibari e Kingsley Coman; João Félix e Cristiano Ronaldo
Técnico: Jorge Jesus
Al-Ahli: Mendy; Yousef, Demiral, Ibañez e Dams; Kessié e Millot; Mahrez, Al-Buraikan e Galeno; Ivan Toney
Técnico: Matthias Jaissle
ARBITRAGEM
Não divulgada.