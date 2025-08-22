Abel vê Palmeiras 'relaxado' após goleada no Peru: 'Não pode acontecer'

Abel Ferreira celebrou a classificação do Palmeiras às quartas de final da Copa Libertadores, nesta quinta-feira, mas avaliou que avaliou que o time "relaxou um pouquinho" no empate em 0 a 0 no Allianz Parque e ressaltou: isso não pode acontecer.

"Disse no intervalo que não estávamos sendo agressivos ofensivamente, estávamos com uma posse sem intensão e na qual, muitas vezes, perdíamos a bola de forma precipitada. (...) Nós temos que gerir da forma que entendemos ser a melhor. Mas eu acho que a vantagem de 4 a 0, inconscientemente, fez com que a nossa equipe relaxasse um pouquinho. E não pode acontecer. Não pode acontecer". Abel Ferreira, em entrevista coletiva

Atuação ruim, mas vaga carimbada

O Palmeiras esteve longe de inspirado, mas carimbou vaga nas quartas de final da Libertadores. O time segurou um 0 a 0 no Allianz Parque e confirmou vitória por 4 a 0 no agregado sobre o Universitario para avançar de fase no continental sem sustos.

Abel Ferreira evitou rodar a equipe e manteve a base do time titular, mesmo com os quatro gols de saldo decorrentes da goleada aplicada sobre os peruanos no jogo de ida, em Lima. Dos titulares recorrentes, apenas o lateral-esquerdo Piquerez e o meio-campista Allan foram poupados. E ainda assim entraram no segundo tempo.

O próximo adversário do Palmeiras será, agora, o River Plate. O jogo de ida acontecerá no dia 16 ou 17, enquanto o de volta, no dia 23 ou 24 de setembro. Primeiros colocados gerais da primeira fase do torneio, palmeirenses definirão o confronto em casa.

O que mais Abel falou na coletiva

Jogo 'esforçado'. "Fizemos um jogo esforçado. Nossos jogadores sabem que podemos fazer mais e melhor. O responsável sou eu, quem fez as escolhas fui eu. Mas é verdade que na Libertadores, nos últimos 4 ou 5 anos, as coisas tem sido bem feitas".

Críticas ao calendário. "Vocês viram que o Roque ficou com câimbras? Eu fui criticado por ter tirado o Roque no último jogo... Não há milagres. O futebol brasileiro não dá tréguas e temos que gerir da forma que entendemos que é melhor".

Elogios à torcida. "Realmente quem deu espetáculo hoje foi o nosso torcedor. Até achei que a casa não estivesse muito cheia em função do resultado da ida e fiquei muito contente em ver o estádio cheio".

Carlos Miguel foi 'oportunidade de mercado'. "Foi uma oportunidade de mercado. Weverton sabia, Lomba sabia que estávamos procurando e a ideia era contratar para o ano que vem. Agora temos três goleiros muitos bons. Aqui não dou camisetas a ninguém, quem chega tem que demonstrar. Nesse momento, os outros dois estão na frente".

Outros reforços. "Khellven é lógico, tínhamos que renovar o lado direito depois do trabalho brilhante de Mayke e Rocha. A dupla de laterais dobrados que nos deu um campeonato em 2023. Uma grande movimentação da Leila e Barros. Foi parecido com o Carlos Miguel, uma oportunidade de mercado. Jefté é normal, só tínhamos o Piquerez".

Alan como substituto de Richard Ríos. "Sim, quis experimentar na 8. Mas como posso pedir dele um empenho e desempenho quando, nos últimos jogos, coloquei na ponta esquerda ou direita? Mundial, ponta direita e foi espetacular. Indiretamente passo mensagens. Quis ver se ele podia ajudar ou se teríamos que ir ao mercado. E para finalizar, não tirei porque estava jogando mal. Achei que era um dos mais agressivos. Tirei porque tinha amarelo".

Palmeiras não vence no Allianz em mata-mata de Libertadores desde 2022. "Respeito e compreendo a pergunta, até pensei que ia dizer que o Palmeiras estava pela 13ª vez nas quartas de final. Vocês fazem as perguntas que quiserem, tenho que respeitar. Deixe-me lembrar que ainda não perdemos na competição. Eu me agarro nas coisas positivas".