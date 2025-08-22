Abel vê disputa por vaga de Ríos "em aberto" e faz teste com Allan: "Quis ver se podia ajudar"

O Palmeiras assegurou uma vaga às quartas de final da Copa Libertadores depois de um empate sem gols com o Universitario-PER, em jogo de volta das oitavas. O Verdão avançou após o resultado no Allianz Parque devido à vantagem de 4 a 0 na ida. Essa "gordura" no primeiro jogo também abriu possibilidade para Abel fazer alguns testes na equipe, apesar de manter uma base toda titular.

Uma delas foi Allan como um segundo volante. A posição, atualmente, é de Lucas Evangelista, que engatou sequência como titular após a saída de Richard Ríos. O camisa 30 é o único "camisa 8" de origem no elenco. O treinador, ainda entendendo seu elenco após a saída do colombiano quis voltar a experimentar a Cria da Academia na posição. No Estadual, o camisa 40 chegou a atuar mais recuado.

"Quis experimentar o Allan de 8, mas ao mesmo tempo como é que eu posso pedir dele um empenho ou desempenho na oito quando o treinador nos últimos jogos o colocou na ponta direita ou ponta esquerda? Meteu aqui a oito para ver o que é que nos podia dar, mas eu tenho que entender que, por exemplo, no Mundial fez a ponta direita, um ponta armador e fez um Mundial espetacular nessa posição", disse Abel.

"Indiretamente quando faço isso, também passo mensagens e hoje também quis ver o Allan nessa posição, se nos podia ajudar ou se nós temos que ir ao mercado, mas não posso ter intenção a isso, porque até agora pus ponta direita, ponta esquerda, ponta direita, ponta esquerda. O treinador hoje lembrou-se, ok, como ele já fez volante, meteu a oito", seguiu.

Allan foi até um dos jogadores que mais tentou no primeiro tempo, embora sem muito sucesso. No segundo tempo, porém, recebeu um cartão amarelo e acabou substituído. Antes de deixar o gramado, porém, o camisa 40 cabeceou uma bola no travessão.

"Mas deixa-me dizer. Eu não o tirei para ele estar a jogar mal. Até porque eu achava que ele era dos jogadores até mais agressivos, mas ele já tinha um amarelo. E só faltava ficarmos como foi contra o Corinthians com menos um jogador e eu a tentar fazer gestão física e ia ter que jogar mais 30 ou 40 minutos com menos um jogador. Portanto, ele saiu só - é bom que fique claro, porque na minha opinião estava a ser um dos melhores jogadores, mas isso é a minha opinião -, por ter amarelo e às vezes um jogador jovem pode não conseguir gerir este amarelo que é o fim e nós não queríamos ou eu não queria arriscar", revelou Abel.

O meio-campista, que agrada Abel Ferreira pela versatilidade, subiu ao elenco principal no início desta temporada depois de estourar a idade para atuar pelo sub-20. Podendo atuar no ataque, pelas pontas, ou pelo meio, o atleta já disputou 35 jogos, marcou dois gols e deu quatro assistências.

Allan segue à disposição da equipe e pode ser lapidado em tal função como deseja Abel, mas, para isso, precisa de uma sequência. O Palmeiras volta a campo nesta segunda-feira, quando enfrenta o Sport, pela 21ª rodada do Brasileirão, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.