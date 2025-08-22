Topo

Esporte

Abel coloca Carlos Miguel como terceira opção para o gol do Palmeiras

Carolina Alberti e Valentin Furlan
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/08/2025 05h30

Carlos Miguel ainda não estreou pelo Palmeiras, mas terá que ralar para passar Weverton e Marcelo Lomba na hierarquia da posição. Foi o próprio técnico Abel Ferreira quem garantiu isso após o 0 a 0 com o Universitario, que confirmou a classificação às quartas de final da Libertadores.

Weverton é um ídolo e está em grande forma. Foi uma oportunidade de mercado. Nós já tínhamos pensado. O Weverton e o Lomba sabiam que estávamos procurando um goleiro e a ideia era contratar para o ano que vem. Aqui nessa casa as coisas são preparadas de forma antecipada... Portanto, foi uma oportunidade e nós temos três goleiros muito bons agora.
Abel Ferreira, em entrevista coletiva

Terceira opção

Recém-chegado, Carlos Miguel não tem garantia alguma de titularidade no Palmeiras. Pelo contrário, o técnico Abel Ferreira entende que o ex-Corinthians e Nottingham Forest chega atrás de Weverton e Marcelo Lomba na hierarquia da posição.

Ele chega com o bonde andando. Vai começar a treinar e vamos ver. Eu sempre digo que aqui não dou camisas a ninguém, quem chega tem que mostrar. Nesse momento, os outros dois estão à frente dele pelo número de jogos e ritmo. Ele vai ter que recuperar e treinar. Não era para ele vir esse ano, mas foi uma oportunidade de mercado que a Leila e o Barros encontraram.

Weverton teve performances questionadas no clube a partir da reta final do Mundial de Clubes, mas se recuperou nos últimos jogos protagonizando importantes defesas. Ele tem sido um dos principais personagens do Alviverde, que já soma quatro jogos de invencibilidade desde a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil.

O outro nome na 'linhagem' é Marcelo Lomba, que tem contrato se encerrando no final deste ano. O UOL ouviu que o Palmeiras planeja oferecer uma renovação contratual ao jogador.

Weverton celebra reforço

O Palmeiras vem se reformulando em todas as posições, só faltava a de goleiro. Faz parte do processo. [Carlos Miguel] é um grande rapaz, um grande goleiro, vai nos ajudar muito, vai ajudar a competir. É bom para mim, é bom para o Lomba, é bom para ele. Tenho certeza de que ele vai aprender comigo e com o Lomba, e a gente vai aprender com ele também. Goleiro tem mais intimidade, acaba convivendo mais. Quem ganha é o Palmeiras, que tem goleiros para presente e futuro.
Weverton, após o jogo

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Chegada de Mailton amplia leque de opções de Crespo e acirra disputa por posição no São Paulo

Como você avalia o trabalho de Dorival no Corinthians? Vote!

Relembre os principais trabalhos de Vojvoda, técnico acertado com o Santos

Ex-campeão do UFC critica McGregor e questiona retorno: "Acabou para ele"

Novo código da ginástica rítmica pode ajudar conjunto brasileiro no Mundial

NBA aposta no público brasileiro, inova em formatos e tem boom nas redes

Do axé ao caipira: ginastas gringas apostam em música brasileira no Mundial

Brasileiro relata caos em estádio argentino: 'Cheguei e vi que daria merda'

São Paulo bate meta na Libertadores e mira semifinal por plano de superávit

Flamengo define novo braço direito de Boto para negociações e contratos

Corinthians: Citadini rejeita caça às bruxas a ex-presidentes e mira cortes