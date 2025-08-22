Abel coloca Carlos Miguel como terceira opção para o gol do Palmeiras
Carlos Miguel ainda não estreou pelo Palmeiras, mas terá que ralar para passar Weverton e Marcelo Lomba na hierarquia da posição. Foi o próprio técnico Abel Ferreira quem garantiu isso após o 0 a 0 com o Universitario, que confirmou a classificação às quartas de final da Libertadores.
Weverton é um ídolo e está em grande forma. Foi uma oportunidade de mercado. Nós já tínhamos pensado. O Weverton e o Lomba sabiam que estávamos procurando um goleiro e a ideia era contratar para o ano que vem. Aqui nessa casa as coisas são preparadas de forma antecipada... Portanto, foi uma oportunidade e nós temos três goleiros muito bons agora.
Abel Ferreira, em entrevista coletiva
Terceira opção
Recém-chegado, Carlos Miguel não tem garantia alguma de titularidade no Palmeiras. Pelo contrário, o técnico Abel Ferreira entende que o ex-Corinthians e Nottingham Forest chega atrás de Weverton e Marcelo Lomba na hierarquia da posição.
Ele chega com o bonde andando. Vai começar a treinar e vamos ver. Eu sempre digo que aqui não dou camisas a ninguém, quem chega tem que mostrar. Nesse momento, os outros dois estão à frente dele pelo número de jogos e ritmo. Ele vai ter que recuperar e treinar. Não era para ele vir esse ano, mas foi uma oportunidade de mercado que a Leila e o Barros encontraram.
Weverton teve performances questionadas no clube a partir da reta final do Mundial de Clubes, mas se recuperou nos últimos jogos protagonizando importantes defesas. Ele tem sido um dos principais personagens do Alviverde, que já soma quatro jogos de invencibilidade desde a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil.
O outro nome na 'linhagem' é Marcelo Lomba, que tem contrato se encerrando no final deste ano. O UOL ouviu que o Palmeiras planeja oferecer uma renovação contratual ao jogador.
Weverton celebra reforço
O Palmeiras vem se reformulando em todas as posições, só faltava a de goleiro. Faz parte do processo. [Carlos Miguel] é um grande rapaz, um grande goleiro, vai nos ajudar muito, vai ajudar a competir. É bom para mim, é bom para o Lomba, é bom para ele. Tenho certeza de que ele vai aprender comigo e com o Lomba, e a gente vai aprender com ele também. Goleiro tem mais intimidade, acaba convivendo mais. Quem ganha é o Palmeiras, que tem goleiros para presente e futuro.
Weverton, após o jogo