Abel admite "relaxamento" do Palmeiras com vantagem, mas celebra classificação: "Fizemos um jogo esforçado"

O Palmeiras avançou às quartas de final da Libertadores nesta quinta-feira depois de empatar sem gols com o Universitario-PER, pela volta das oitavas de final, no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira admitiu que a vantagem de 4 a 0 no jogo de ida fez com que os jogadores relaxassem para o jogo de volta, mas celebrou a vaga e reconheceu o "jogo esforçado".

"Ainda não perdemos nessa competição. Veja o quão difícil é jogar nesta competição, o atual campeão (Botafogo) foi eliminado nas oitavas. Sou positivo, aqui e agora... o passado já viste que ninguém quer saber. Fizemos hoje um jogo esforçado e nossos jogadores sabem que podemos fazer mais e melhor. A verdade é que o responsável fui eu quem trocou a equipe e fez as escolhas fui eu também", disse.

"Por muito que tenha avisado os jogadores dado alerta que essas equipes... O Universitario sabemos da atitude competitiva, os duelos, como dividiram a bola... Apesar de ter sido um ponto a favor, ganhar lá por 4 a 0 nosso, inconscientemente, os jogadores pensam em controlar o jogo e no primeiro tempo foi só passe para trás e falhados. Disse isso no intervalo, não fomos agressivos, estávamos fazendo uma posse sem intenção e muitas vezes perdendo a bola de forma precipitada", analisou.

Na partida em Lima, no Peru, o Verdão goleou por 4 a 0, com gols de Gustavo Gómez, Flaco López (duas vezes) e Vitor Roque. Havia a expectativa de que o treinador poupasse o elenco para o jogo de volta, mas não foi o que aconteceu e, apesar das mudanças, Abel mandou uma equipe praticamente titular a campo. Se por um lado o Verdão pouco foi agressivo, viu até o Universitario abrir o placar no primeiro tempo, mas o tento foi anulado.

Abel valorizou a primeira fase do Palmeiras, que avançou ao mata-mata com 100% de aproveitamento. Depois de passar do Universitario, a equipe alviverde enfrenta o River Plate, que bateu o Libertad, por 3 a 1, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

"Mas também é verdade que na Libertadores nesses últimos anos, as coisas têm sido muito bem feitas. Fizemos uma primeira fase imaculada, entramos numa oitavas de final muito difíceis, os jogos de ida foram muito difíceis e os da volta acabaram em pênaltis. A próxima fase também será difícil, vamos continuar o que sempre fazemos. Mais uma vez, a 13ª que Palmeiras chega nas quartas de final. Novo jogo, nova história, adversário diferente e estamos aí", declarou Abel.

O treinador também falou sobre a gestão do elenco. Depois de passar na Libertadores, o Palmeiras volta a campo na segunda-feira para enfrentar o Sport, pela 21ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

"Depois sobre a gestão... viram que o Roque teve câimbra, foi criticado por ter tirado no último jogo. Não há milagres, o futebol brasileiro não da tréguas a ninguém, temos que gerir da forma que entendemos que é melhor. Acho que a vantagem fez com que a equipe relaxasse um pouquinho e não pode acontecer", finalizou.