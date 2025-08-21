Topo

West Ham x Chelsea pelo Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

21/08/2025 20h00

O Chelsea entra em campo contra o West Ham, nesta sexta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O confronto será às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres.

Onde assistir West Ham x Chelsea?

O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney +.

Posições na tabela

West Ham - 0 ponto em 1 jogo - 19º lugar

Chelsea - 1 ponto em 1 jogo - 10º lugar

Como chega o Chelsea?

No último domingo, o Chelsea empatou em 0 a 0 com o Crystal Palace no Campeonato Inglês. Durante a pré-temporada, o time venceu os únicos amistosos que disputou: contra o Leverkusen, por 2 a 0, e contra o Milan, por 4 a 1.

Como chega o West Ham?

O West Ham chega ao confronto depois de uma derrota para o Sunderland, por 3 a 0, no Campeonato Inglês, no último sábado. Durante a pré-temporada, foram cinco amistosos, com três vitórias (sobre Grasshoppers, Everton e Bournemouth), uma derrota (para o Manchester United) e um empate (contra o Lille).

Histórico de confronto

Nos últimos cinco jogos disputados pelas equipes, o Chelsea se mostrou superior, vencendo três e empatando um.

Veja o histórico do confronto:

11/02/2023: Chelsea 1 x 1 West Ham (Campeonato Inglês)

20/08/2023: Chelsea 1 x 3 West Ham (Campeonato Inglês)

05/05/2024: Chelsea 5 x 0 West Ham (Campeonato Inglês)

21/09/2024: Chelsea 3 x 0 West Ham (Campeonato Inglês)

21/09/2024: Chelsea 2 x 1 West Ham (Campeonato Inglês)

Prováveis escalações

West Ham: Hermansen; Todibo, Kilman e Aguerd; Wan-Bissaka, Potts, Ward-Prowse e Lucas Paquetá e Diouf; Bowen e Fullkrug

Técnico: Graham Potter

Chelsea: Sánchez; James, Acheampong, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Pedro Neto, João Pedro e Gittens

Técnico: Enzo Maresca

Próximo jogo do Chelsea

Chelsea x Fulham | Campeonato Inglês

Data e horário: 30 de agosto, às 08h30 (de Brasília)

Local: Estádio Stamford Bridge, em Londres

Próximo jogo do West Ham

Wolves x West Ham | Taça EFL

Data e horário: 26 de agosto (Domingo), às 15h30 (de Brasília)

Local: Estádio Molineux, em Wolverhampton

FICHA TÉCNICA

WEST HAM X CHELSEA

Local: Estádio Olímpico de Londres

Data: 22 de agosto de 2025 (sexta-feira)

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Michael Oliver

