Vojvoda resolve problemas do Santos? Luis Rosa e Milly debatem

O Santos acertou hoje a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda para a sequência da temporada. No UOL News, Luis Rosa e Milly Lacombe debateram se a chegada do treinador argentino é suficiente para mudar o cenário do time.

Vojvoda é aguardado no clube da Vila nos próximos dias e deve estrear diante do Fluminense, em casa. Na próxima rodada, contra o Bahia, o Santos será comandado pelo auxiliar Matheus Bacchi.

Rosa: Elenco do Santos preocupa

É um bom nome. Fiquei surpreso com a chegada do Vojvoda, o Santos agiu bem. Eu sempre fico com a pergunta: tem elenco? O Santos me deixa muito preocupado. [...] O Santos não é aquele elenco para brigar por G-10, deve brigar contra o rebaixamento.

Luis Rosa

Milly: Vojvoda era cobiçado mesmo empregado

O Vojvoda é o cara que todo mundo cobiçava mesmo quando estava empregado. Então, desempregado, ele era um fantasma para todos os treinadores que estão mais ou menos. [...] Não é fácil lidar com Neymar pai, Neymar filho, desejos, sonhos e toda a forma como eles operam. O Vojvoda é sério, não é brasileiro e não deve ter a devoção pelo Neymar que tem os brasileiros. Estou curiosa.

Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.