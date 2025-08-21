Topo

Vojvoda resolve problemas do Santos? Luis Rosa e Milly debatem

do UOL

Colaboração para o UOL

21/08/2025 19h10

O Santos acertou hoje a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda para a sequência da temporada. No UOL News, Luis Rosa e Milly Lacombe debateram se a chegada do treinador argentino é suficiente para mudar o cenário do time.

Vojvoda é aguardado no clube da Vila nos próximos dias e deve estrear diante do Fluminense, em casa. Na próxima rodada, contra o Bahia, o Santos será comandado pelo auxiliar Matheus Bacchi.

Rosa: Elenco do Santos preocupa

É um bom nome. Fiquei surpreso com a chegada do Vojvoda, o Santos agiu bem. Eu sempre fico com a pergunta: tem elenco? O Santos me deixa muito preocupado. [...] O Santos não é aquele elenco para brigar por G-10, deve brigar contra o rebaixamento.
Luis Rosa

Milly: Vojvoda era cobiçado mesmo empregado

O Vojvoda é o cara que todo mundo cobiçava mesmo quando estava empregado. Então, desempregado, ele era um fantasma para todos os treinadores que estão mais ou menos. [...] Não é fácil lidar com Neymar pai, Neymar filho, desejos, sonhos e toda a forma como eles operam. O Vojvoda é sério, não é brasileiro e não deve ter a devoção pelo Neymar que tem os brasileiros. Estou curiosa.
Milly Lacombe

