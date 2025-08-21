Topo

Vice-prefeito de Rio Preto se torna réu por ofensas racistas contra segurança do Palmeiras

21/08/2025 17h52

O vice-prefeito de São José do Rio Preto, Fábio Marcondes, virou réu por ofensas racistas contra um segurança do Palmeiras. O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o político, e a decisão foi acatada pela juíza Patrícia da Conceição Santos, da 1ª Vara da Comarca de Mirassol, onde ocorreu o caso.

A denúncia no MPSP foi feita pelo Promotor de Justiça Jose Silvio Codogno, que pediu, além da condenação, a perda do cargo público mais uma multa "não inferior a 50 salários-mínimos" para reparação dos danos morais causados ao funcionário do Palmeiras.

O promotor aponto, na denúncia, que "em uma análise nas filmagens, pode-se ouvir por diversas vezes a palavra 'lixo' e por ao menos uma vez a palavra 'macaco'"

"Assim, o denunciado praticou injúria racial atingindo a honra subjetiva da vítima, eis que a chamou de "macaco", ficando ainda claro pelo contexto dos demais xingamentos (v.g.,'lixo', 'vai lixo', 'lixão') repetidos diversas vezes, bem como pela reação indignada das pessoas presentes", diz o trecho.

Entenda o caso

Após a partida entre Palmeiras e Mirassol, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, Fábio Marcondes foi flagrado xingando de "macaco" um dos seguranças do Palmeiras, na área de acesso aos vestiários do Estádio Joé Maria de Campos Maia.

Logo depois do ocorrido, o Verdão lamentou a situação por meio de nota nas redes sociais e prometeu tomar as medidas cabíveis para puni-lo.

Marcondes alegou que o ocorrido começou após ofensas direcionadas ao seu filho e afirmou que não quis ofender o segurança do Palmeiras. Em vídeo que circulou nas redes sociais, o vice-prefeito chama o funcionário do clube alviverde de "macaco velho".

Logo após a acusação, Marcondes pediu licença temporária do cargo e retornou cerca de 20 dias depois.

