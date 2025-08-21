Vice-artilheiro do Santos no ano, Tiquinho completa quatro meses de jejum

Tiquinho Soares não atravessa um bom momento vestindo a camisa do Santos. O atacante, que é o vice-artilheiro do Peixe na temporada - ao lado de Neymar - com seis gols, não vai às redes desde a derrota contra o São Paulo, no Morumbis, por 2 a 1, pela quinta rodada do Brasileirão.

A partida entre os rivais aconteceu no dia 20 de abril, ou seja, o centroavante ex-Botafogo está há quatro meses sem marcar um gol sequer. Deste então, Tiquinho participou de dez jogos do Santos e contribuiu com duas assistências no período.

A última participação em gol do atacante aconteceu no empate por 2 a 2 contra o Sport, na Ilha do Retiro, quando deu a assistência para um dos tentos da equipe. Com essa contribuição, Tiquinho, em 28 jogos, alcançou a marca de quatro passes decisivos e chegou a dez participações diretas em gols pelo Santos, tornando-se o segundo jogador mais influente nesse quesito.

O centroavante está atrás apenas de Guilherme, artilheiro da equipe com 13 gols e cinco assistências.

O Santos, de Tiquinho Soares, volta aos gramados no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, para enfrentar o Bahia, pela pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano, que demitiu o técnico Cleber Xavier, busca uma reação imediata no Brasileirão, após a goleada de 6 a 0 sofrida diante do Vasco da Gama, no Morumbis, pela última rodada da competição nacional.