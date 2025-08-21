Veja opções para o meio-campo do Corinthians com as ausências de Carrillo e Martínez

O Corinthians ganhou mais um desfalque com a lesão sofrida por José Martínez na última terça-feira. O volante fraturou a mão direita durante o treino e teve que passar por uma cirurgia, aumentando a lista de baixas do técnico Dorival Júnior para o setor de meio-campo.

Além do venezuelano, a equipe também não conta com André Carrillo. O peruano operou o tornozelo e está praticamente fora desta temporada.

Com isso, restam poucas opções para a posição no elenco alvinegro. O Timão vinha jogando na formação 4-3-1-2, tendo Raniele como primeiro volante e outros dois meio-campistas nas pontas do losango, geralmente Martínez e André Carrillo, além de Rodrigo Garro na armação.

Com a ausência de Carrillo, Breno Bidon foi alçado ao time titular. Dorival, agora, precisa escolher o outro jogador para preencher o meio de campo. Para isso, ele tem à disposição: Maycon, Charles, Ryan, além dos garotos Luiz Gustavo Bahia e André Luiz.

Quarta-feira de trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava! ? O Corinthians segue se preparando para o próximo confronto no Brasileirão! ?? Assista ao vídeo completo na Corinthians TV ?? https://t.co/0hx2k9bGRI#VaiCorinthians pic.twitter.com/FKywpkzA9q ? Corinthians (@Corinthians) August 20, 2025

Dentre as alternativas, Charles foi quem mais recebeu oportunidades do treinador. Maycon chegou a ter sequência como titular, mas teve a série interrompida por uma lesão. Ele voltou a ficar disponível no último sábado, no duelo contra o Bahia, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Porém, diante dos desfalques e da ausência de reforços pelo transfer ban, Dorival se viu obrigado a apostar na base. O garoto Luiz Gustavo Bahia, inclusive, passou a ganhar oportunidades nas últimas partidas. Já André Luiz nunca jogou pelo profissional, mas treina ocasionalmente com o grupo principal e pode receber uma chance.

Dorival tem mais três sessões de treino para definir a escalação para o próximo compromisso da equipe, contra o Vasco. O duelo está agendado para domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário.

Com o revés para o Bahia, o Corinthians caiu para a 22ª posição da tabela, com 22 pontos. A distância para o Vitória, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, é de apenas três pontos.

Além de tentar se afastar do Z4, o time do Parque São Jorge busca encerrar a péssima sequência no Campeonato Brasileiro. A equipe não vence há seis jogos e, nas últimas 11 partidas, ganhou somente uma vez.