Vegetti e Nuno destacam a grandeza do Vasco em aniversário de 127 anos do clube

21/08/2025 11h12

No dia 21 de agosto, o Clube de Regatas Vasco da Gama completa 127 anos de uma grande história marcada por conquistas, paixão e tradição. Para celebrar a data, dois protagonistas do atual elenco se juntaram para uma entrevista exclusiva: o atacante argentino Vegetti e o meio-campista português Nuno.

Ambos ressaltaram o peso e a responsabilidade de vestir a camisa cruzmaltina em um momento tão simbólico para o clube. "É uma honra e um orgulho muito grande. Mas acima de tudo uma grande responsabilidade, porque carregar a Cruz de Malta no meu peito é representar milhões de vascaínos", afirmou Vegetti à Betfair, patrocinadora máster do Vasco.

Nuno, que chegou há pouco tempo no clube carioca, por sua vez, destacou a dimensão histórica do Vasco e sua ligação com Portugal: "Vestir a camisa do Vasco tem sido algo mágico desde o primeiro dia em que cheguei. Sempre que entro em campo sinto que carrego comigo uma história enorme, mais que centenária, construída com muito esforço, paixão e entrega de tantas pessoas, sobretudo dos torcedores. E uma das coisas que mais me enchem de orgulho é saber das relações do Vasco com meu país, Portugal." 

Sobre a torcida, ambos os jogadores fizeram questão de declarar seu respeito pelos apaixonados pelo Vasco. Vegetti afirmou que "a influência é direta, para nós é mais um jogador, seja em São Januário ou em qualquer outro lugar onde jogamos". Nuno complementou: "Seja em nossa casa ou mesmo fora, os torcedores estão sempre presentes, cantam alto, empurram o time e fazem-nos acreditar ainda mais. Essa energia é contagiante, nos dá uma força extra dentro de campo", afirmou o português.

Os jogadores ainda comentaram sobre qual seria o momento mais marcante deles pelo Vasco. O português lembrou o gol marcado contra o Fortaleza, no Campeonato Brasileiro deste ano, como uma das ocasiões mais especiais por ter dado confiança à equipe e pela beleza do lance. 

Já Vegetti elegeu um jogo bem complicado de mata-mata como um dos marcos da sua trajetória pelo clube até aqui. "É sempre um orgulho representar um clube tão gigante, mas acho que o meu momento mais marcante foi o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil de 2024, contra o Athletico Paranaense, que vencemos nos pênaltis".

Ao final, ambos deixaram mensagens aos milhões de torcedores vascaínos. Vegetti pediu confiança no elenco: "Que acreditem na virada da chave que está acontecendo, que acreditem neste grupo, que coisas muito boas vêm para todos os vascaínos. E que não vamos decepcioná-los." Já Nuno exaltou a paixão cruzmaltina: "Que continuem a viver o Vasco com essa paixão tão única. Esse amor é o que faz o ambiente ser tão especial e o que me faz, a cada dia, sentir ainda mais orgulho de estar aqui. É um privilégio enorme vestir essa camisa e fazer parte desta história."

