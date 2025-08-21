Fonseca e Bia poderão recuperar confiança no US Open, avalia comentarista

Bia Haddad e João Fonseca conheceram hoje os primeiros adversários no US Open. No UOL News, o jornalista especializado Rafael Siviero avaliou que o brasileiros têm boas chances de avançar.

Enquanto João Fonseca (número 44 do mundo) encara o sérvio Miomir Kecmanovic (45), Bia Haddad (20) enfrenta a britânica Sonay Kartal (51).

A Bia pega a Kartal, número 51 do mundo. Elas já jogaram esse ano, e a Kartal venceu com certa tranquilidade, também na quadra dura. É uma estreia complicada. O lado positivo é que a Kartal também não vem em uma fase boa. Também não ganhou nenhum jogo nos torneios preparatórios, vem de três derrotas (a Bia, de quatro). Pode ser que na batalha de confianças em baixa a brasileira consiga uma vitória.

O João pega um sérvio que está praticamente na mesma posição do João no ranking. É um cara que não tem nenhum golpe especial, que faz a diferença. É um jogo complicado para o João. Se o João não impor o jogo dele, pode ir para o quarto, quinto sets, pode se enrolar. Mas se ele conseguir impor o jogo dele, retomar a confiança, ele é favorito.

Rafael Siviero

