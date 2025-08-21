Uefa multa clube polonês por exibir faixa com teor político em jogo contra Maccabi Haifa
A Uefa multou o clube polonês Rakow Czestochowa em 10 mil euros (aproximadamente R$ 63,7 mil) nesta quinta-feira, após torcedores exibirem uma faixa com teor político de extrema direita em um jogo contra o Maccabi Haifa.
A entidade que regulamenta o futebol europeu anunciou o veredicto sobre a acusação contra o Rakow de "transmitir uma mensagem imprópria para um evento esportivo" no jogo das eliminatórias da Liga Europa na semana passada. A Uefa
acrescentou que a investigação continua sobre um incidente separado envolvendo torcedores do Maccabi.
Diplomatas da Polônia e de Israel criticaram os torcedores do Maccabi na semana passada por exibirem uma faixa que dizia "Assassinos desde 1939", durante uma partida de futebol disputada em Debrecen, na Hungria, por questões de segurança.
Uma semana antes, no confronto de ida na Polônia, torcedores do Rakow exibiram um cartaz em polonês alegando que Israel estava matando pessoas e que o mundo estava em silêncio.
O Rakow continua disputando a competição após eliminar o Maccabi por 2 a 1 no placar agregado. O clube polonês também foi multado em 30 mil euros (R$ 191 mil) após seus torcedores acenderem fogos de artifício no duelo de volta, contra o rival israelense, realizado na Hungria.
A Uefa não se referiu, em seu julgamento disciplinar, ao pedido formal do Rakow, para excluir o Maccabi das competições europeias da próxima temporada por supostas "violações reiteradas" de suas regras.