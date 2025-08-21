Topo

Transmissão ao vivo de Palmeiras x Universitario pela Libertadores: onde assistir

21/08/2025 20h00

Palmeiras e Universitario medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? A transmissão do jogo será feita pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Os donos da casa têm uma vantagem confortável após a vitória por 4 a 0 na ida. O Alviverde pode até perder por três gols de diferença que avança às quartas de final.

O Palmeiras soma três vitórias seguidas após a queda na Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira venceu o Botafogo por 1 a 0, no último fim de semana.

Desenho da Libertadores está definido. O vencedor do confronto terá pela frente River Plate ou Libertad na próxima fase do mata-mata.

Palmeiras x Universitario -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 21 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

