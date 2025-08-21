Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de LDU x Botafogo pela Libertadores: veja onde assistir

do UOL

Colaboraçào para o UOL, em São Paulo

21/08/2025 17h30

O Botafogo mede forças com a LDU na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Casa Blanca, em Quito (EQU), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Cariocas venceram a ida (1 a 0) e podem empatar. A LDU precisa de dois gols de vantagem para avançar no tempo normal. Uma vitória simples leva a disputa pela vaga para os pênaltis.

Relacionadas

São Paulo é favorito nas quartas da Libertadores? Comentaristas opinam

Felipe Anderson desencantou? ?Jogar no Brasil é diferente?, diz Casão

Botafogo errou ao escolher filho de Ancelotti? Casagrande e Trajano debatem

Rival na próxima fase será o São Paulo. O vencedor do confronto de hoje vai encarar o tricolor, que eliminou o Atlético Nacional nos pênaltis, no Morumbis.

LDU x Botafogo -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 21 de agosto, às 19h (de Brasília)
  • Local: Casa Blanca, em Quito (EQU)
  • Transmissão: Paramount+ (streaming --sujeito às condições da plataforma)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Laura Pigossi cai no quali e Brasil terá apenas João Fonseca e Bia Haddad em simples no US Open

Arsenal dá chapéu em rival e acerta a contratação de Eberechi Eze

Vice-prefeito de Rio Preto se torna réu por ofensas racistas contra segurança do Palmeiras

Flamengo quer ser Bayern, e não Real Madrid, diz PVC sobre hegemonia

Flaco López nega fakenews sobre veganismo e se surpreende com pré-convocação para a Argentina

Chileno que caiu da arquibancada durante confusão está vivo, diz embaixador

Clubes da Premier League batem recorde de gastos em janela de transferências

São Paulo ainda pode ter o 'verdadeiro Lucas'? Comentaristas debatem

Grêmio encaminha o retorno de Arthur Melo após sete anos

Transmissão ao vivo de Godoy Cruz x Atlético-MG pela Sul-Americana: onde assistir

Transmissão ao vivo de LDU x Botafogo pela Libertadores: veja onde assistir