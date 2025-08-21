Transmissão ao vivo de LDU x Botafogo pela Libertadores: veja onde assistir

Colaboraçào para o UOL, em São Paulo

O Botafogo mede forças com a LDU na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Casa Blanca, em Quito (EQU), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Cariocas venceram a ida (1 a 0) e podem empatar. A LDU precisa de dois gols de vantagem para avançar no tempo normal. Uma vitória simples leva a disputa pela vaga para os pênaltis.

Rival na próxima fase será o São Paulo. O vencedor do confronto de hoje vai encarar o tricolor, que eliminou o Atlético Nacional nos pênaltis, no Morumbis.

LDU x Botafogo -- Copa Libertadores