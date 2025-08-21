Transmissão ao vivo de LDU x Botafogo pela Libertadores: veja onde assistir
O Botafogo mede forças com a LDU na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Casa Blanca, em Quito (EQU), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.
Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).
Cariocas venceram a ida (1 a 0) e podem empatar. A LDU precisa de dois gols de vantagem para avançar no tempo normal. Uma vitória simples leva a disputa pela vaga para os pênaltis.
Rival na próxima fase será o São Paulo. O vencedor do confronto de hoje vai encarar o tricolor, que eliminou o Atlético Nacional nos pênaltis, no Morumbis.
LDU x Botafogo -- Copa Libertadores
- Data e hora: 21 de agosto, às 19h (de Brasília)
- Local: Casa Blanca, em Quito (EQU)
- Transmissão: Paramount+ (streaming --sujeito às condições da plataforma)