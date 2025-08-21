Transmissão ao vivo de Godoy Cruz x Atlético-MG pela Sul-Americana: onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Godoy Cruz e Atlético-MG medem forças na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Feliciano Gambarte, em Godoy Cruz, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Galo venceu a ida por 2 a 1 e pode até empatar que avança. Do outro lado, o time argentino precisa de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

Os mineiros querem se recuperar após o revés no Brasileirão. A equipe de Cuca perdeu por 3 a 1 para o Grêmio, na Arena MRV, no último fim de semana.

Godoy Cruz x Atlético-MG -- Copa Sul-Americana