Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Godoy Cruz x Atlético-MG pela Sul-Americana: onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

21/08/2025 17h30

Godoy Cruz e Atlético-MG medem forças na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Feliciano Gambarte, em Godoy Cruz, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Galo venceu a ida por 2 a 1 e pode até empatar que avança. Do outro lado, o time argentino precisa de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

Relacionadas

Brasileirão: assista a todos os gols dos jogos da 20ª rodada

Hulk reclama de expulsões e atitude do árbitro: 'mostra o ego'

Gol do Atlético-MG contra o Vasco é o mais rápido do Brasileirão 2025

Os mineiros querem se recuperar após o revés no Brasileirão. A equipe de Cuca perdeu por 3 a 1 para o Grêmio, na Arena MRV, no último fim de semana.

Godoy Cruz x Atlético-MG -- Copa Sul-Americana

  • Data e hora: 21 de agosto, às 19h (de Brasília)
  • Local: Feliciano Gambarte, em Godoy Cruz (ARG)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Laura Pigossi cai no quali e Brasil terá apenas João Fonseca e Bia Haddad em simples no US Open

Arsenal dá chapéu em rival e acerta a contratação de Eberechi Eze

Vice-prefeito de Rio Preto se torna réu por ofensas racistas contra segurança do Palmeiras

Flamengo quer ser Bayern, e não Real Madrid, diz PVC sobre hegemonia

Flaco López nega fakenews sobre veganismo e se surpreende com pré-convocação para a Argentina

Chileno que caiu da arquibancada durante confusão está vivo, diz embaixador

Clubes da Premier League batem recorde de gastos em janela de transferências

São Paulo ainda pode ter o 'verdadeiro Lucas'? Comentaristas debatem

Grêmio encaminha o retorno de Arthur Melo após sete anos

Transmissão ao vivo de Godoy Cruz x Atlético-MG pela Sul-Americana: onde assistir

Transmissão ao vivo de LDU x Botafogo pela Libertadores: veja onde assistir