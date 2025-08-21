Torcida organizada da Universidad do Chile se pronuncia sobre confusão na Argentina: "Ataque covarde"

A "Los de Abajo", torcida organizada da Universidad do Chile, se pronunciou sobre a selvageria ocorrida no duelo contra o Independiente, na última quarta-feira, no estádio Libertadores da América, em Avellaneda, na Argentina, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

No início do segundo tempo, o jogo, que estava empatado em 1 a 1, precisou ser interrompido devido a graves incidentes envolvendo torcedores de ambos os times, que protagonizaram cenas aterrorizantes.

Em nota oficial, a torcida do time chileno classificou o ato como um "ataque covarde" por parte dos torcedores do Independiente e culpou a polícia, que teria facilitado a entrada dos argentinos no setor visitante do estádio, onde estavam os chilenos.

A "Los de Abajo" afirmou que está auxiliando os torcedores da Universidad do Chile envolvidos no episódio, tanto os feridos como os que foram presos, e confirmou que, até o momento, não há nenhuma morte.

Por fim, a torcida do time chileno convocou uma manifestação para esta tarde, em frente à Embaixada da Argentina, no Chile, para protestar contra o Estado argentino.

¡Camaradas! Lo ocurrido ayer en Argentina fue un ataque cobarde. La policía dejó libre el resguardo entre las dos hinchadas, lo que permitió que los simios de Independiente ingresaran con palos y fierros al estadio con la cobertura de la policia argentina. pic.twitter.com/6GBCFOPJim ? ?BARRA LOS DE ABAJO? (@U_LOSDEABAJO) August 21, 2025

Entenda o ocorrido

Os problemas teriam começado por volta da metade do primeiro tempo, quando parte da torcida chilena, localizada na parte superior do estádio, teria lançado cadeiras, pedras, pedaços de ferro e até explosivos contra a torcida do Independiente, situada na parte de baixo.

Os torcedores do Independiente procuraram se proteger, procurando abrigo em áreas do estádio em que não poderiam ser atingidos.

Parte dos visitantes não cessou a perturbação, fazendo com que a segurança do local tivesse que determinar a evacuação de todos os torcedores da Universidad do Chile. O problema é que nem todos atenderam ao chamado, resistindo na arquibancada.

Foi então que alguns torcedores do Independiente invadiram o setor visitante, iniciando uma grande barbárie, primeiro nos corredores do estádio e, posteriormente, nos lances de arquibancada. Um dos torcedores da Universidad do Chile, em pânico com a chegada dos rivais, pulou do setor em que estava, sofrendo uma queda brusca - por enquanto, não há informações sobre seu estado.

Veja a nota oficial completa da torcida organizada do Universidad do Chile

O que aconteceu ontem na Argentina foi um ataque covarde. A polícia deixou de proteger a separação entre as duas torcidas, o que permitiu que os macacos do Independiente entrassem no estádio com paus e ferros, com a cobertura da polícia argentina.

Como organização, nos posicionamos e enfrentamos a situação, o que permitiu que grande parte da torcida e as famílias barulhentas pudessem sair. No entanto, a polícia argentina nos traiu e facilitou o caos que todos tivemos que enfrentar.

Neste momento, estamos ajudando nossos companheiros feridos e aqueles que permanecem presos. O primeiro passo é apoiá-los e não deixá-los sozinhos, já que aqueles que foram soltos tiveram todos os seus pertences roubados pela polícia. Até o momento, não há nenhum torcedor morto.

Por isso, convocamos todos hoje às 17h na Embaixada da Argentina para protestar contra essa traição do Estado argentino. Isso não ficará assim. Todos juntos, porque juntos somos sempre mais fortes.