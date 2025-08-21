Torcida do Atlético-MG exibe faixas perto da sede do clube para cobrar contratações de reforços

Topo

A diretoria do Atlético-MG foi alvo de mais um protesto na madrugada desta quinta-feira. Faixas colocadas nas proximidades da sede administrativa do clube, localizada no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, cobraram a vinda de reforços para a sequência da temporada.

A preocupação maior é com os jogos das quartas de final da Copa do Brasil. A manifestação ganhou força após a saída do defensor Igor Rabello para o Fluminense. Para piorar, o técnico Cuca ainda perdeu o zagueiro Lyanco, com lesão muscular na coxa esquerda.

Uma das faixas exibidas perto da sede usou de ironia em sua inscrição para cobrar os dirigentes. "ZAGUEIRO APTO A JOGAR E SER TITULAR E 1º VOLANTE. É OBRIGAÇÃO. ATENDAM O PEDIDO DO CUCA. A RESPONSABILIDADE É TODA DE VOCÊS."

Além da preocupação com o miolo de zaga, a posição de volante também foi questionada pela torcida. Com Patrick machucado, o treinador atleticano conta com poucas opções para o setor.

No protesto, teve também críticas à SAF do Atlético-MG em relação às reposições no elenco. "SAF PROFISSIONAL? LIBERA RABELLO E TRAZ ZAGUEIRO QUE NÃO PODE JOGAR A COPA?", foi a mensagem exibida em outra faixa, em referência à possível vinda de Ruan Tressoldi. Caso tenha sua contratação definida, ele não poderá defender o Atlético-MG na Copa do Brasil por ter atuado no torneio pelo São Paulo.

O Atlético-MG terá pela frente nas quartas de final do torneio nacional justamente o seu maior rival: o Cruzeiro. O jogo de ida está marcado para a MRV Arena e acontece na próxima quarta-feira. A partida de volta, com mando da equipe azul, vai ser realizada no Mineirão no dia 11 de setembro (quinta-feira).

