Chileno que caiu da arquibancada durante confusão está vivo, diz embaixador

O torcedor da Universidad de Chile que caiu da arquibancada durante a barbárie no jogo contra o Independiente, ontem, pela Sul-Americana, está vivo.

O que aconteceu

A informação foi divulgada por José Antonio Viera-Gallo, embaixador chileno na Argentina. Segundo ele, o torcedor está fora de perigo.

Algumas pessoas foram levadas ao hospital. O torcedor que caiu está fora de perigo; felizmente, havia um teto sobre sua cabeça, então ele está completamente fora de perigo. Há cinco pessoas no hospital, uma delas em estado grave devido a um ataque com arma de fogo. José Antonio Viera-Gallo, à Rádio ADN

Vídeos que circulam nas redes sociais mostra o momento em que o torcedor se pendura na grade e, depois, cai. Um outro registro mostra um homem caído e depois se levantando no mesmo local onde ele foi registrado.

Viera-Gallo deu detalhes sobre os números da barbárie. Segundo ele, 97 pessoas estão presas e há outras cinco em um hospital na Argentina, com uma em estado grave. A Universidad de Chile, por outro lado, fala em 19 feridos. Os números ainda não oficiais.

es el chileno que calló desde las gradas de independiente pic.twitter.com/9Q6sZ1L4xh -- Agus (@Agusuarezz0) August 21, 2025

Como foi a barbárie

A confusão começou no final do primeiro tempo. Imagens mostraram torcedores dos dois times atirando pedras e outros objetos em direção aos rivais. Chilenos chegaram a colocar fogo nas arquibancadas do estádio Libertadores de América e uma bomba foi lançada na direção dos argentinos.

O sistema de som do estádio pediu a saída dos chilenos das arquibancadas para que o jogo recomeçasse — eles não obedeceram. Os times voltaram a campo e o jogo foi reiniciado mesmo assim, mas acabou paralisado dois minutos depois.

Torcedores da Universidad de Chile foram retirados das arquibancadas por uma equipe de seguranças. Alguns, no entanto, se recusaram e ficaram no local. Segundo o canal TyC Sports, a Conmebol proibiu a presença de policiais no setor destinado aos chilenos, deixando apenas uma equipe de segurança particular.

Argentinos invadiram o setor e atacaram os chilenos. As imagens divulgadas pelos veículos Olé e TyC Sports, da Argentina, mostram ataques com pedaços de madeira. Em um vídeo, um torcedor aparece pendurado na grade da arquibancada e, depois, caindo.

Torcedores durante briga na arquibancada em Independiente x Universidad de Chile, pela Sul-Americana Imagem: Alejandro PAGNI / AFP

A TyC Sports informou que alguns chilenos foram esfaqueados e levados a hospitais próximos. Eles ficaram gravemente feridos, segundo o jornal.

Imagens de fora do estádio mostram alguns torcedores saindo ensanguentados. Dentro dele, outros ficaram apenas de cueca após terem as roupas tiradas pela torcida rival e alguns aparecem completamente nus.

A Conmebol seguirá o protocolo para casos como esse e abrirá um procedimento disciplinar. O mesmo aconteceu quando torcedores do Colo-Colo entraram em conflito e o jogo contra o Fortaleza, em Santiago, pela Libertadores deste ano, foi interrompido.

A Conmebol ainda não definiu qual será o resultado da partida. O jogo estava empatado por 1 a 1 quando a confusão entre torcedores paralisou o confronto. Com o resultado, a Universidad de Chile estava se classificando por ter vencido o duelo de ida, em casa, por 1 a 0. A entidade prometeu "máxima firmeza" a respeito do assunto.

Sanções pela barbárie

A segurança dentro do estádio é responsabilidade exclusiva do time da casa, de acordo com o regulamento da Conmebol. "Todas as questões vinculadas à segurança da partida serão de responsabilidade exclusiva do clube que atue como local", determina o documento, considerando os mandantes como organizadores do evento.

No caso de ontem, o Independiente é quem pode arcar com as principais consequências. De acordo com o Código Disciplinar, cabe aos mandantes: cumprir e aplicar as normas de segurança existentes; tomar todas as medidas exigidas pelas circunstâncias do estádio e seu entorno antes, durante e após a partida; e garantir a ordem nos estádios e seus arredores, bem como a correta organização das partidas.

Ambos os clubes, no entanto, podem ser penalizados por mau comportamento de seus torcedores pela briga. Nesse caso, os times podem responder por "agressão coletiva, desavenças ou tumulto" ou mais infrações cometidas por seus uniformizados.

As sanções vão de multas e fechamento do estádio a exclusão e mais medidas severas. Cabem aos órgãos judiciais da Conmebol avaliar o caso e impor ou não as punições, que podem ser cumulativas para uma mesma infração.