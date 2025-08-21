'Times merecem suspensão', diz Casagrande sobre barbárie na Sul-Americana

Times envolvidos na barbárie que cancelou a partida na Sul-Americana, Independiente e Universidad de Chile precisam ser suspensos das competições continentais, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

Casão cobrou a eliminação das duas equipes da atual edição do torneio e um gancho superior a uma temporada pelo quebra-pau generalizado que deixou 10 feridos e 90 detidos.

Os dois times têm que ser eliminados da competição. E não só da edição desse ano, não -- eles merecem uma suspensão de dois, três, quatro anos nas competições sul-americanas.

Casagrande

O colunista lembrou que foi preciso acontecer a tragédia de Heysel, na Bélgica, onde 39 pessoas morreram, para que houvesse uma mudança estrutural no futebol europeu.

"Em 1985, a final da Copa dos Campeões da Uefa entre Juventus e Liverpool, na Bélgica, que aconteceu aquela tragédia, o jogo continuou inclusive, a Juventus foi campeã, só que os clubes ingleses foram suspensos de todas as competições europeias por cinco anos. Não foi só o Liverpool, foram todos os times ingleses."

"A Uefa, naquela época, foi no limite da punição. A partir daquela tragédia é que a Inglaterra começou a mudar o modo de seguranças nos estádios e hoje os caras assistem aos jogos sem grade, sem policial, porque teve um trabalho depois daquilo."

"Não acho que seja o caso de suspender todos os times argentinos e chilenos, seria demais, serviu naquela época, talvez não sirva agora, mas os dois times têm que ser eliminados da competição", defendeu o colunista do UOL.

As cenas de violência explícita entre os torcedores de Independiente e Universidad, em Avellaneda, na Argentina, podem render multas, exclusão e outras punições.

Em nota, a CBF cobrou "rigor total" da Conmebol na apuração do caso.

